Sécurité de la maison: 11 habitudes qui vous mettent en danger

SARAH CAMILLE/SHUTTERSTOCK

Buissons trop près de la maison

Tout comme une clôture, vos choix d’aménagement paysager peuvent rendre votre maison plus ou moins conviviale pour les personnes mal intentionnées. Les buissons et les arbres contre le côté de la maison fournissent une couverture de la même manière qu’une clôture d’intimité. Corrigez cette erreur en taillant les arbustes qui sont situés près de la maison, et gardez les plantes plus hautes et plus fournies pour les endroits plus éloignés de votre terrain.

Pas besoin de supprimer toutes vos belles plantes: soyez un peu plus stratégique concernant l’endroit où vous les placez. Les arbustes et les arbres plus hauts ou plus denses conviennent parfaitement aux murs de la maison, tant que les fenêtres et les portes ne sont pas masquées.

