12 éventuels vices cachés à surveiller dans la maison

Elles peuvent sembler tolérables au départ, mais, à la longue, elles peuvent endommager sérieusement la structure de la maison, et causer des milliers de dollars de frais de réparation», précise l’expert immobilier Allen Shayanfekr. Recherchez des fuites cachées, notamment dans le grenier ou les parties inutilisées du sous-sol, et réparez-les au plus vite pour prévenir des dégâts majeurs (et onéreux) dans le futur. Ne manquez pas ces secrets de plombiers pour réparer vos tuyaux .

Une petite fuite peut sembler anodine, mais le calculateur d’écoulement de l’eau de l’ American Water Works Association en fait un bilan clair: 30 gouttes par minute représentent un gaspillage de 16 litres (4 gallons) d’eau par jour, 490 litres (129 gallons) par mois et plus de 5 968 litres (1 576 gallons) par an. «Faites un survol des fuites domestiques possibles, des têtes de tuyaux aux robinets de cuisine.

Les douches chaudes interminables

On aime tous prendre des douches et des bains chauds, mais le chauffe-eau dévore l’énergie qui procure cette chaleur. Si vous avez un vieux chauffe-eau, John Hale, propriétaire de Mr. Electric of Augusta, conseille de l’envelopper dans une couverture isothermique pour des économies annuelles d’environ 20$ pour le gaz, et 50$ pour le chauffage électrique.

Encore mieux: remplacez-le par un modèle écoénergétique vous fera épargner jusqu’à 50% de plus par année. Vous payez inutilement si votre chauffe-eau est réglé à une température trop élevée. Selon Energy.gov, la température idéale est de 48,8 C (120oF). Si elle est réglée à 60oC (140oF) ou plus, il n’y a pas seulement le risque de vous brûler, mais celui de perdre de 36$ à 61$ par an en déperdition thermique.