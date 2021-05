Comment ne pas se faire pirater: 18 secrets empruntés aux experts

1 / 19

MARCO_PIUNTI/GETTY IMAGES

Le problème croissant de la cybercriminalité

La cybercriminalité est un problème majeur qui ne semble pas aller en s’améliorant. Le dernier rapport annuel de Cybersecurity Ventures estime que la cybercriminalité sur terre coûtera 10 500 milliards de dollars par an d’ici 2025. Ce chiffre stupéfiant prend en compte une multitude de facteurs, notamment l’argent volé, la perte de productivité, la remise à neuf et la suppression de données et de systèmes piratés. Le pire, c’est que ces objets du quotidien sont faciles à pirater!

Dans son rapport 2020 sur la criminalité sur Internet, l’Internet Crime Center (IC3) du FBI déclare recevoir en moyenne 2000 plaintes de cybercriminalité par jour. Et les cybercriminels ne s’attaquent pas uniquement aux grandes organisations. «Les victimes de la cybercriminalité sont des individus, des organisations et des entreprises – donc pratiquement tout le monde, de tous les horizons», s’inquiètent les experts de SSLStore.

Il existe des moyens de se protéger des cyberattaques, mais malheureusement, il n’existe pas un seul outil magique qui vous protège contre tout. «Comparez la sécurité informatique à des tranches de fromage suisse. Elles sont pleines de trous, mais en les superposant les unes sur les autres, elles couvriront leurs trous respectifs», explique Roger Thompson, fondateur de Thompson Cyber ​​Security Labs, chez Reader’s Digest. «En deux ou trois tranches de fromage, tous les trous sont couverts.»