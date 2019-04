13 astuces sur les cartes de crédit

6 / 13

LDprod/Shutterstock

Utilisez votre carte avec prudence

Selon une étude américaine de 2008, on dépense plus facilement (et de plus grosses sommes) pour des produits de luxe en payant par carte de crédit ou carte cadeau plutôt qu’en argent comptant. Les consommateurs ont plus de mal à percevoir la réalité des dépenses en argent « virtuel ».

Méfiez-vous de ces techniques de vendeurs pour vous faire dépenser plus.