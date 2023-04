Comment laver la laine sans abîmer vos chandails et couvertures?

SEBASTIAN MOLDOVEANU/GETTY IMAGES

Quoi de plus délicieusement douillet que d’enfiler son tricot de laine préféré, ou de s’enfouir sous une épaisse couverture de laine. Mais le recours fréquent à vos chandails moelleux peut faire s’envoler votre facture de nettoyage. C’est probablement une des raisons pour lesquelles vous aimeriez apprendre à laver vous-même la laine.

Un lavage parfait, même à la main, peut cependant être tout un défi. Car il existe différentes techniques pour différents tissus, comme la soie ou le cachemire; il faut prendre des précautions pour les vêtements blancs, et ne pas traiter la laine comme le coton. Enfin, peut-on risquer de laver les plus délicats à la laveuse?

Rien ne se fait au hasard. Nous avons consulté des experts en blanchisserie pour savoir comment laver la laine en toute sécurité, sans causer de rétrécissement accidentel ou de dégradation de vos articles préférés.

Laver à la main ou à sec?

C’est selon. La laine se lave très bien à la main, et ce serait même préférable si vous craignez l’accumulation de produits chimiques du nettoyage à sec, et l’usure prématurée de vos articles. Mais tout repose sur les indications de l’étiquette du vêtement ou de la couverture. Si l’étiquette indique: «nettoyage à sec seulement», mieux vaut se tourner vers un nettoyeur professionnel.

«La laine qui ne se nettoie qu’à sec n’a probablement pas été traitée pour être lavée, et risque de rétrécir», explique Jennifer Ahoni, scientifique en chef chez Tide. Le fabricant a également testé les vêtements ainsi identifiés dans divers paramètres de lavage, et conclu par essai et erreur que le nettoyage à sec s’imposait, précise Mary Gagliardi, scientifique interne et experte en nettoyage de Clorox.

Le nettoyage à sec est également recommandé pour les taches. «Les nettoyeurs professionnels possèdent une vaste gamme de prétraitements pour ôter les taches, sans trop agiter l’article», ce qui pourrait causer le rétrécissement ou d’autres dommages, précise-t-elle.

Et si l’étiquette indique «nettoyage à sec» sans la mention de «seulement», le lavage à la main est alors possible. «Vous aurez le choix entre l’un ou l’autre et pourrez interchanger.»

Voici comment éviter les erreurs qui endommagent les vêtements et que vous commettez à chaque fois que vous faites votre lessive.

La laine rétrécit-elle au lavage?

Rien ne l’oblige! Les vêtements en laine sont sujets au feutrage – le terme technique pour la peluche ou les bouloches, ou boulettes de fibres lâches, indésirables. Jennifer Ahoni précise que la laine peut être spécialement traitée et mélangée à d’autres fibres pour lui permettre d’être lavée à la main ou à la machine. Voilà pourquoi il est impératif de vérifier l’étiquette: elle indiquera si le chandail de laine peut être lavé à la maison.

Si l’étiquette vous donne le feu vert, vous pouvez laver votre lainage à la main ou à la machine, mais après avoir pris certaines précautions. «Si l’article en laine peut se laver à la machine, faites-le à température froide et à cycle doux ou délicat, précise Mary Gagliardi. Certaines laveuses ont même un cycle pour la laine: ce serait l’occasion de l’essayer.» Évitez les températures trop chaudes, ainsi que l’usage de la sécheuse. La chaleur est la cause principale de rétrécissement. (Comment se débarrasser de l’électricité statique sur les vêtements quand on n’a pas d’assouplisseur en feuilles sous la main?)

OLGA NIKIFOROVA/GETTY IMAGES

À quelle fréquence laver les chandails et couvertures de laine?

«Si vos chandails de laine ne présentent aucune tache ni odeur perceptible, je conseille un lavage après les avoir portés deux ou trois fois», dit Jennifer Ahoni. Ceci est vrai même si vous portez un t-shirt ou une camisole en dessous, car la transpiration, bien qu’invisible, s’incruste entre les fibres, et peut causer des odeurs, à la longue. D’autre part, si vous transpirez dans votre chandail ou présentez une tache visible, lavez-le sans attendre.

Par ailleurs, les couvertures exigent moins d’entretien. Jennifer Ahoni conseille un lavage chaque saison ou tous les trois mois, à moins qu’elles n’aient été très utilisées et présentent des odeurs ou des taches. Mais lavez celles qui ont été en contact avec des gens malades.

«Comme les tissus de laine s’endommagent ou rétrécissent plus facilement à l’eau, le lavage peut accélérer le vieillissement des fibres, et écourter leur durée. Mais si on ne les lave pas, les taches et salissures s’incrustent et causent des odeurs, ce qui les rend plus difficiles, voire impossibles à éliminer.»

Même si les vêtements sont très sales, utiliser plus de détergent à lessive que la quantité requise n’est pas une bonne idée. D’ailleurs, comment savoir si on utilise trop de détergent à lessive?

Comment laver la laine à la main?

Laver un chandail ou une couverture de laine à la main est relativement facile, explique Hannah Yokoji, directrice de marque chez The Laundress. Mais la démarche comporte plusieurs étapes auxquelles il faut absolument se conformer. Assurez-vous également de choisir le meilleur détergent pour l’occasion.

Prétraiter les taches avec un traitement localisé doux, comme le Booster de lessive bio enzymatique de Dirty Labs. Le faire pénétrer doucement dans le tissu avec les doigts, ou avec une brosse chasse-taches, jusqu’à ce qu’il commence à agir, puis bien rincer la mousse. Remplir une baignoire ou un lavabo d’eau froide. Ajouter de 15 à 30 ml de shampoing pour laine, comme celui de Steamery, ou un autre détergent liquide doux. Agiter doucement l’eau avec les mains pour répartir uniformément le détergent. Laisser tremper 30 minutes, en agitant l’eau (et pas le pull ni la couverture) à une ou deux reprises pendant le trempage, pour éliminer la saleté. Rincer à l’eau froide jusqu’à disparition des bulles (environ 1 min). Éviter de frotter ou tordre le tissu. Remettre en forme doucement, et sécher à plat.

Il existe un processus simple pour laver son linge à la main, expliqué étape par étape. Il prend moins de temps et d’efforts qu’on le pense et permet de conserver l’aspect original des vêtements les plus délicats. Découvrez comment laver son linge à la main en 5 étapes faciles.

Sélection du Reader's Digest

Comment laver la laine à la machine?

«Toujours vérifier en premier sur l’étiquette si le vêtement peut être lavé à la machine», insiste Jennifer Ahoni, qui ajoute que l’étiquette indique d’habitude «lavable à la machine» ou qu’elle porte un symbole à cet effet. Une fois la possibilité de les laver à la machine établie pour votre chandail ou votre couverture, voici comment laver la laine à la machine.

Prétraiter les taches et les odeurs avec un détergent liquide doux. Appliquer délicatement par petites touches circulaires sur l’endroit visé, jusqu’à totale absorption. Sans rincer, laisser tremper l’article dans une baignoire ou un seau d’eau froide 10 minutes. Puis, le déposer dans la laveuse. (Si l’article n’a ni tache ni odeur, passer directement à l’étape 2.) Pour plus de précautions et éviter les accrocs, placer votre chandail ou couverture de laine dans un grand sac à lessive en filet. Laver le vêtement à part à cycle délicat, doux ou pour la laine (si disponible), à l’eau froide. Ajouter un détergent doux conçu spécifiquement pour les cycles délicats comme Attitude ou Perwoll. Éviter les assouplissants qui favorisent le feutrage. Retirer l’article en laine de la laveuse dès que le cycle est terminé. Laisser sécher à plat à l’air libre, et remettre en forme si requis.

Votre machine à laver peut en faire bien plus que vous ne le croyez. Jetez un oeil à ces choses étranges à nettoyer dans la laveuse.

Comment faire sécher les chandails de laine

Règle no1 du lavage de la laine à la maison: toujours sécher à l’air libre. «Le sèche-linge favorise le feutrage, car le chandail est mouillé, et le sèche-linge est chaud et en mouvement, explique Mary Gagliardi. Même dans une sécheuse à air froid, un article de laine peut rétrécir et feutrer.» Rouler plutôt le chandail mouillé, même s’il sort d’un cycle doux de lavage. Voici la façon adéquate de le faire :

Déposer une serviette propre et sèche au sol. Placer le chandail au centre. Replier un des coins de la serviette en le roulant vers l’autre coin, en diagonale, en pressant en même temps légèrement pour évacuer l’excès d’eau Puis, poser l’article à plat sur une serviette propre et sèche. (Ne jamais suspendre un chandail mouillé, car son poids pourrait le déformer.) Laisser bien sécher à l’air libre.

New Africa/Shutterstock

Erreurs à éviter en lavant la laine

Ne pas lire les instructions d’entretien. C’est le risque absolu de rétrécissement de l’article qui est en jeu. Bien que la plupart des tricots soient composés de mélanges de laines, et testés pour le lavage à la main ou à la machine, il est toujours avisé de vérifier à nouveau, car une fois rétrécis, il n’y aura plus grand-chose à faire.

C’est le risque absolu de rétrécissement de l’article qui est en jeu. Bien que la plupart des tricots soient composés de mélanges de laines, et testés pour le lavage à la main ou à la machine, il est toujours avisé de vérifier à nouveau, car une fois rétrécis, il n’y aura plus grand-chose à faire. Essorer ou tordre la laine. Une autre chose à éviter totalement est de trop manipuler l’article durant les étapes de lavage et de rinçage à la main, car cela provoque l’étirement et la déformation des fibres.

Une autre chose à éviter totalement est de trop manipuler l’article durant les étapes de lavage et de rinçage à la main, car cela provoque l’étirement et la déformation des fibres. Soumettre la laine à la chaleur. La chaleur provoque le rétrécissement, et il faut éviter tout ce qui est chaud, l’air ou l’eau, en lavant la laine.

Protéger les chandails en les lavant strictement à l’eau froide, puis en les laissant sécher à l’air libre.

La chaleur provoque le rétrécissement, et il faut éviter tout ce qui est chaud, l’air ou l’eau, en lavant la laine. Protéger les chandails en les lavant strictement à l’eau froide, puis en les laissant sécher à l’air libre. Ne pas utiliser le cycle délicat de lavage. S’assurer d’utiliser le réglage le plus doux en lavant la laine à la machine, car trop d’agitation favorise le feutrage. Un cycle d’essorage ultrarapide peut provoquer le relâchement et l’étirement des fibres, avec le temps.

S’assurer d’utiliser le réglage le plus doux en lavant la laine à la machine, car trop d’agitation favorise le feutrage. Un cycle d’essorage ultrarapide peut provoquer le relâchement et l’étirement des fibres, avec le temps. Enlever les bouloches lorsque la laine est mouillée. Déboulocher les articles en laine seulement lorsqu’ils sont secs, et de préférence avant de les laver. Vous préviendrez ainsi les accrocs et dommages potentiels.

Les symboles de lavage sur les étiquettes de vêtements sont destinés à donner aux consommateurs de l’information importante sur le nettoyage. Parce que certains sont parfois difficiles à déchiffrer, jetez un oeil à la signification des symboles de nettoyage les plus courants.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest. Et suivez-nous sur Facebook et Instagram!