Comment laver son linge à la main en 5 étapes faciles

Ce processus simple pour laver son linge à la main, expliqué étape par étape, prend moins de temps et d’efforts qu’on le pense et permet de conserver l’aspect original des vêtements les plus délicats.

Laver à la main ses vêtements délicats permet de conserver longtemps leur fraîcheur et leur aspect neuf. Mais pour beaucoup de gens, ce processus semble être une corvée supplémentaire, alors ils préfèrent tout mettre dans la machine à laver. Même si vous utilisez la meilleure lessive, vous risquez d’abîmer vos vêtements. La bonne nouvelle: voici une technique pour un lavage à la main facile et efficace. Avec les conseils de la styliste Samantha Brown, nous vous expliquons comment laver vos vêtements à la main en moins de 30 minutes (et la majeure partie de ce temps est consacrée au trempage).

Mais avant de commencer, regardez bien l’étiquette sur les vêtements et assurez-vous de trouver le symbole de lavage représentant une main dans l’eau. Cela signifie que le linge peut être lavé à la main. «Si vous ne suivez pas les directives de l’étiquette, vous risquez d’endommager les vêtements délicats», prévient Mme Brown. «Les couleurs pourraient s’estomper, les tissus rétrécir ou faire des peluches et le vêtement pourrait perdre sa forme».

Comment laver ses vêtements à la main

Avant de commencer, il est bon de savoir quel type de vêtement nécessite un lavage à la main. Selon Mme Brown, les articles qui comportent des ornements tels que la dentelle, la broderie, le perlage ou le crochet devraient toujours être lavés à la main. Mais rien ne vous empêche d’apprendre également à laver à la main les soutiens-gorge et les pulls. (Si vous le faites correctement, le lavage à la main vous permettra d’obtenir des vêtements aussi propres que si vous aviez effectué un lavage en machine, mais avec beaucoup moins de contraintes pour le tissu.

Assurez-vous toutefois de traiter les taches avant de laver un vêtement à la main.

Assurez-vous également de procéder de la bonne avec le blanc et les couleurs. Même si vous lavez à la main, vous devez séparer le linge blanc des couleurs sombres et/ou vives.

Une fois que ces étapes ont été effectuées, vous êtes prêt à vous mouiller les mains. Il suffit de suivre le processus, en cinq étapes, de Brown pour laver les vêtements à la main. C’est une solution qui pourrait vous être très utile pour le lavage en voyage.

Étape 1: remplir l’évier

Assurez-vous que l’évier est propre, puis remplissez-le d’eau tiède (sauf si les indications d’entretien sur les étiquettes des vêtements préconisent une température différente). Versez une ou deux gouttes de détergent à lessive pour créer un effet de bain moussant. Veillez à ne pas utiliser trop de détergent: «une petite quantité suffit», prévient Mme Brown.

Vous pouvez utiliser une lessive ordinaire ou une lessive pour peau sensible, mais assurez-vous qu’elle ne contient pas d’agent de blanchiment ou de produits chimiques ajoutés. «Pour les mains en particulier, plus le savon est pur, mieux c’est», explique Mme Brown.

Vous voyagez et vous n’avez pas de détergent sous la main? Mme Brown précise qu’il est possible d’utiliser du savon en barre en cas de besoin. «Veillez simplement à faire mousser le savon dans vos mains plutôt que de le frotter directement sur le vêtement», ajoute-t-elle. «Afin de ne pas laisser de résidus».

Étape 2: immerger et remuer

Placez le vêtement dans l’eau et faites pénétrer doucement la mousse sans frotter, étirer ou tordre. Remuez-le tout simplement et ne vous inquiétez pas si l’eau prend une couleur. Un certain «dégorgement» est naturel pour les tissus foncés ou de couleur vive. C’est pourquoi, si vous décidez de laver à la main plusieurs articles à la fois, ils doivent être de couleurs similaires.

Étape 3: laisser tremper

Laissez tremper le vêtement pendant 15 à 30 minutes, en fonction de son degré de saleté. Plus il est sale, plus il doit tremper longtemps.

Étape 4: rincer et répéter

Videz et remplissez l’évier d’eau propre et fraîche. Rincez bien afin de libérer les restes de détergent, en agitant doucement le vêtement dans l’eau. Ne le tordez pas. Si l’eau devient de nouveau trouble, répétez cette étape jusqu’à ce que l’eau reste claire.

Étape 5: sécher les vêtements à l’air libre

Retirez les vêtements propres et pressez-les doucement pour en extraire l’eau. Posez-les ensuite à plat sur une serviette. Consultez les indications d’entretien sur les étiquettes des vêtements pour obtenir des recommandations spécifiques sur la durée de séchage à l’air libre.

Une fois que vous aurez appris à laver vos vêtements à la main (et que vous aurez compris à quel point c’est facile), vous aurez peut-être envie de vous offrir ce haut élégant qui vous semblait trop difficile d’entretien.

Voici comment éviter ces erreurs courantes pendant le lavage, pour ne plus faire rétrécir votre chemisier ou délaver vos pantalons noirs.

