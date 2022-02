Comment acheter un matelas, selon ses besoins

«Les nouveaux matelas coûtent généralement entre 550$ et 5000$ (et parfois plus), donc cela dépend de votre choix», explique Russell Jelinek. De nombreux aspects techniques peuvent avoir un impact sur le prix, notamment la taille et le matériau, ajoute-t-il. Selon Russell Jelinek, vous le prix variera selon que vous optiez pour une mousse à mémoire de forme, pour un ressort, pour une mousse de latex ou un hybride.

Lorsque viendra le temps de décider quel matelas acheter, il est généralement sage d’en choisir un qui est assez grand pour que vous et un partenaire puissiez vous étendre confortablement, mais pas trop grand pour qu’il n’encombre pas votre espace. La taille Queen est la plus vendue, car elle convient à la plupart des chambres de taille standard et est assez grande pour un couple. Avant d’acheter votre lit douillet, assurez-vous que la taille sera adéquate.

Comment choisir le bon type de matelas?

Il n’existe pas de meilleur type de matelas: ce que quelqu’un d’autre trouve idéal peut vous paraître très inconfortable. Tenez compte de détails tels que la douceur, le support et le coût.

Votre poids est également un facteur à prendre en considération. Si vous êtes plutôt léger, envisagez un matelas souple à moyennement ferme. Si vous êtes plus lourd, optez pour un matelas plus ferme. Pensez également à la régulation de la température (des matelas rafraîchissants par exemple), à l’isolation des mouvements (afin de ne pas sentir votre partenaire bouger) et à la hauteur du matelas.

Mousse

Les matelas en mousse sont plus doux et plus durables que ceux à ressorts. De plus, la mousse absorbe les mouvements, de sorte que les dormeurs agités ne sont pas aussi perturbateurs. Cela étant dit, ils peuvent être plus chers et fournir un soutien inadéquat pour certaines personnes. Assurez-vous également de faire attention aux étiquettes, car certains types de mousse peuvent emprisonner la chaleur corporelle.

Ressort intérieur

Les matelas à ressorts sont l’option la plus économique, fabriqués avec des ressorts en acier et des matériaux plus souples qui offrent un excellent soutien du dos et dont la fermeté varie. Contrairement à la mousse, ils n’offrent pas autant de soulagement de la pression sur les articulations et peuvent s’user plus rapidement. D’ailleurs, un truc pour savoir quand votre matelas approche de la fin: les ressorts commencent à faire du bruit.

Hybride

Les matelas hybrides offrent le meilleur des deux mondes: des matelas à ressorts recouverts de mousse. Ils soulagent la pression tout en procurant un soutien important du dos. Autres avantages: les hybrides sont plus silencieux que les matelas à ressorts et régulent mieux la chaleur que les matelas en mousse.

Le plus gros inconvénient est qu’un bon matelas hybride est forcément plus cher que la plupart des autres options qui s’offrent à vous.

