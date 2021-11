Comment avoir un sommeil réparateur en 7 étapes

7 / 7

Jeff Kulak

Sixième étape: et pourquoi pas le CBN?

Leah Rumack dort mal. Elle a testé le composé de cannabis tant vanté pour en évaluer l’efficacité sur son sommeil perturbé.

Vous connaissez certainement deux des cannabinoïdes présents dans la plante de cannabis: le THC, qui a un effet euphorisant, et le CBD, qui n’en a pas mais est réputé pour ses propriétés calmantes et anti-inflammatoires. Mais que savez-vous du CBN? Bien qu’il soit populaire aux États-Unis, le CBN – disponible sous toutes ses formes, de la fleur qui se fume aux huiles en passant par les bonbons et les vapoteuses – n’est proposé au Canada que depuis peu.

Pour ma part, je l’attendais. Parce que le CBN est très apprécié des sujets qui ont du mal à dormir, groupe dont je fais partie. Et j’ai toujours rêvé d’un nouveau traitement «miracle» qui réglerait le problème pour de bon. J’ai donc décidé de tester le CBN.

Le CBN (ou cannabinol) est un produit issu de l’oxydation du tétrahydrocannabinol (THC). Exposé à la lumière, à la chaleur et à l’oxygène, le THC se transforme en CBN, moins euphorisant et plus sédatif. Bien qu’il n’existe aucune preuve scientifique impartiale démontrant l’effet positif du CBN sur le sommeil, les avis positifs sont légion sur internet.

J’ai acheté trois produits de CBN à l’Ontario Cannabis Store: le Field Trip GO: Slumber 5 :1 CBN Shot (6,20$ pour une bouteille de 60 ml); l’huile Renew CBN de Solei (64,95$ pour 30 ml) et l’huile CBN 1 :2 simplement appelée «à formule pour le sommeil» (42,95$ pour 30 ml) de MediPharm Labs.

J’ai commencé un lundi en absorbant une dose de Field Trip deux heures avant d’aller au lit. Heureusement, grâce à la camomille et à la lavande présentes dans sa composition, l’élixir avait un goût fleuri et agréable. J’ai plutôt bien dormi cette nuit-là. C’était prometteur. Je suis donc passée à l’huile Renew le lendemain, vendue avec un compte-gouttes de cinq millilitres.

Et maintenant, le plus difficile. En vertu des lois sur le cannabis, le Canada interdit aux fabricants de suggérer un dosage, puisque, techniquement, le CBN ne doit pas être utilisé comme médicament. Hormis l’habituel «commencez doucement et augmentez lentement», il n’existe aucun mode d’emploi sur l’emballage ou le site des fabricants parce que ce n’est pas permis – ce serait drôle si ce n’était pas parfaitement absurde. Je fais donc ce qui m’apparaît le plus scientifiquement défendable: je hausse les épaules et remplis le compte-­gouttes (l’équivalent d’une cuiller à café). S’il est gradué à 5 millilitres, c’est qu’il faut le remplir, non ? Non. Le CBN n’a pas d’effet euphorisant, mais il m’a échappé que les deux huiles que je m’étais procurées contenaient également du THC (les lettres sont minuscules sur l’étiquette!).

Ai-je bien dormi cette nuit-là, demanderez-vous? Comme si je m’en souvenais!

Depuis ce funeste rendez-vous, je prends toutes les précautions pour doser à seulement un ou deux millilitres, une heure avant d’aller me coucher, passant d’une huile à l’autre puisqu’elles ont les mêmes effets. Cette fois, c’est plus réussi. Il m’arrive encore d’avoir de mauvaises nuits, mais je m’endors plus vite et plus profondément, et j’ai moins de mal à me rendormir quand je me réveille. C’est l’élixir (CBN Shot) que je préfère – il contient un milligramme de THC et cinq de CBN – mais c’est trop cher pour que j’en prenne tous les soirs.

Le CBN gagne en popularité et sera bientôt disponible dans de nouveaux formats. J’ai hâte d’essayer les bonbons Ace Valley CBN Dream gummies, encore plus que de regarder la prochaine saison de Succession. Vous pouvez me croire.

