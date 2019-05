Ce que vous devez savoir sur le barbecue

11 / 11

Existe-t-il une méthode plus facile?

Tout ce dont vous avez besoin ce sont vos deux mains. Selon le populaire chef Bobby Flay, la façon la plus simple de mesurer la cuisson est de tâter la viande avec le doigt. Comme la viande devient plus ferme en cuisant, un steak saignant sera plus tendre, un steak à point sera élastique et un bien cuit sera plus tendu. Il n’y a rien comme la pratique pour atteindre la perfection : faites-vous la main en famille d’abord et évitez les invités compétitifs qui vous regardent faire par-dessus votre épaule.

