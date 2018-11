Ventre ou acheter une maison : 13 conseils d’agents immobiliers

Dans une guerre d’enchères pour la maison de vos rêves, un agent expérimenté peut vous guider dans les négociations; mais ayez en main une lettre pré-approuvée de votre institution financière, et incluez une clause d’indexation pour limiter votre dépense.

Les meilleures occasions

Le printemps marque traditionnellement le début de la saison immobilière, mais en tant qu’acheteur, les meilleures occasions se trouvent en automne et en hiver. « Une maison mise en vente à l’automne signifie souvent que le vendeur déménage par nécessité, dit Barb Sukkau. En général, les vendeurs sont plus motivés entre octobre et décembre. »