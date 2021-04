Comment nettoyer son patio et le rajeunir

16 / 16

bubutu/Shutterstock

Comment choisir la meilleure teinture

Vous avez le choix entre des teintures à base d’huile ou à base d’eau. Celles à l’huile sont plus faciles à appliquer, pénètrent mieux dans le grain du bois et nécessitent moins de travail lorsque vous en appliquez de nouveau. Elles ne durent toutefois que de deux à quatre ans. Les teintures à l’eau (au latex) durent de quatre à six ans, mais elles vont éventuellement peler et demandent aussi davantage de préparation avant l’application d’une nouvelle couche. Les teintures opaques au latex durent généralement plus longtemps que les semi-transparentes. Lorsque c’est possible, testez la teinture sur une zone moins en vue du patio. (Nous avons utilisé une teinture de couleur cèdre qui a bien fonctionné puisque le bois était traité sous pression et assez foncé.) Une teinture de couleur séquoia est disponible pour une teinte plus foncée tandis que vous pouvez opter pour une couleur miel pour une apparence plus naturelle et plus douce.

Faites attention à ne pas choisir une teinture de couleur pâle si votre patio a précédemment été teint d’une couleur foncée ou s’il est en bois traité vert ou brun. Une teinture pâle ne couvrira pas le bois foncé ou une teinture plus sombre, et le bois deviendra gris en quelques semaines. Si vous désirez que votre patio soit d’un gris naturel ou argenté, utilisez un fini clair. Il protégera le patio des moisissures et des algues mais pas du soleil, ce qui lui permettra de commencer à prendre une teinte grise en un mois ou deux.

Certaines compagnies offrent une gamme complète de produits pour le nettoyage et la finition des patios ou terrasses, notamment des décapants, des produits ravivants et des teintures. Ces produits sont généralement disponibles dans les centres de rénovation, les quincailleries et les magasins de peinture. Le site web de ces compagnies affiche un localisateur de magasins afin de trouver les produits désirés près de chez vous.

