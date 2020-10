8 travaux d’automne pour jardinier paresseux

2 / 8

encierro/Shutterstock

Améliorez votre gazon

Économisez les frais d’entretien de l’année prochaine en fertilisant et en réensemençant votre pelouse dès maintenant. Un bon engrais d’hiver aura un bon équilibre d’azote et de potassium avec une dose supplémentaire de phosphore pour renforcer les racines. Réparez les zones dégarnies: ratissez la surface, jetez des graines, couvrez-les de compost et arrosez en profondeur. Tondez une dernière fois et gardez le gazon assez court afin qu’il ne puisse être endommagé par le gel. Laissez l’herbe coupée sur la pelouse, car elle se décomposera et ajoutera encore plus d’éléments nutritifs dans le sol. Videz le réservoir d’essence de la tondeuse après la tonte et rangez-la.

