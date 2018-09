Et méfiez-vous de toute offre particulièrement élevée ou basse. Les frais de déplacement doivent être discutés avant de signer le contrat et inclus dans le devis initial.

12 / 13

Andrey_Popov/Shutterstock

La plomberie est chère pour plusieurs raisons

Non seulement c’est un métier difficile pour le dos et les genoux, mais les ouvriers s’exposent à des dangers biologiques au contact de vapeurs de méthane ou d’eaux usées (où des maladies prolifèrent, comme les hépatites A, B et C et la leptospirose).