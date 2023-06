Qu’est-ce que le revenu passif et comment gagner de l’argent facilement?

Mykola Sosiukin/Getty Images

Fini le temps où il fallait travailler de 9 à 5 pour faire de l’argent! Aujourd’hui, nous rêvons plutôt de gagner de l’argent pendant notre sommeil ou de prendre des vacances pendant que notre entreprise fonctionne par elle-même. Le concept de revenu passif rend tout cela possible et même davantage. Mais qu’est-ce que le revenu passif exactement? Est-ce réservé aux personnes qui sont déjà riches?

«Lorsque les gens pensent au revenu passif, ils pensent [souvent] à l’immobilier ou à d’autres formes d’investissement», note Niki Puls, une mentore dans le domaine qui vit au Nebraska et gagne 30 000$ par mois en ne travaillant que cinq heures par semaine.

«C’est assurément possible pour les mères au foyer et les gens qui n’ont pas beaucoup de temps», souligne-t-elle. Niki Puls enseigne maintenant aux autres comment faire de l’argent facilement grâce à des tonnes d’activités secondaires uniques et de cours personnalisés qui peuvent devenir des sources de revenu passif avec le temps. Cet argent supplémentaire peut servir à payer les dépenses, à augmenter son épargne et même à se permettre de prendre une retraite anticipée.

Selon les données du plus récent recensement aux États-Unis, environ 20% des Américains gagneraient un revenu passif, ce qui leur rapporterait approximativement 4200$ par année grâce à ces activités secondaires. Tout semble indiquer que ce chiffre est à la hausse et qu’il n’y a pas de limite lorsque vous savez comment vous y prendre, comme connaitre ces 13 choses que même les gens riches n’achètent jamais.

Qu’est-ce que le revenu passif exactement?

Il n’existe pas qu’une définition du revenu passif, mais, à la base, c’est le genre de travail qui se fait tout seul. «Le revenu passif est un revenu qui requiert peu d’efforts si on le compare à un revenu actif, et c’est de l’argent que vous gagnez sans travailler pour un employeur traditionnel ou un entrepreneur», explique Courtney Alev, qui défend les droits des consommateurs chez Credit Karma.

Une manière de voir le revenu passif est d’évaluer si cette rentrée d’argent pouvait continuer à se faire même si vous ne seriez pas là pour vous en occuper.

Par exemple, Steve Davis, président-directeur général de Total Wealth Academy, a déjà été propriétaire de 4000 logements locatifs qui généraient un revenu passif. Steve Davis n’a jamais eu la clé d’aucun de ces logements en sa possession et ne les a jamais vus en personne; il en était simplement propriétaire et laissait d’autres personnes s’en occuper pendant que l’argent continuait à rentrer. L’immobilier constitue une véritable source de revenu passif, mais ce n’est pas la seule façon de faire.



Un revenu passif est-il la même chose qu’une activité secondaire?

Non. Une activité secondaire se définit davantage comme un deuxième emploi, c’est-à-dire un emploi que vous occupez en plus de votre emploi à temps plein. Les activités secondaires sont une façon de générer un deuxième revenu pour arrondir vos fins de mois. Elles ne sont généralement pas assez lucratives pour remplacer votre emploi à temps plein, mais certaines personnes arrivent à transformer leur activité secondaire en carrière bien remplie – si tel est l’objectif.

Le revenu passif est similaire à une activité secondaire quand il génère un revenu qui vient s’ajouter à celui de votre emploi à temps plein, mais la différence principale réside dans la somme de temps et d’attention que vous devez consacrer à la source de revenu passif pour qu’elle continue de fonctionner. Idéalement, les sources de revenu passif fonctionnent dans l’ombre, avec un minimum d’efforts une fois que vous avez effectué le travail nécessaire pour l’établir. Un revenu passif vous permet littéralement d’empocher de l’argent pendant que vous dormez tandis que des activités secondaires requièrent qu’on y travaille assidûment sur une base régulière.

Quels sont les avantages d’un revenu passif?

Gagner un revenu passif vous aide à gagner plus d’argent en travaillant moins ou en occupant un emploi à temps plein. Pour bien des gens, cela leur permet de libérer du temps et de les aider à devenir autonomes financièrement grâce à un revenu ne reposant pas sur le fait de travailler pour une compagnie qui peut faire des licenciements ou des réductions salariales à tout moment.

Niki Puls occupait un emploi régulier de 9 à 5 lorsqu’elle a décidé qu’elle voulait passer plus de temps à la maison avec sa famille. Son premier contact avec un revenu passif s’est fait sous la forme d’un livre électronique enseignant aux mères comment ralentir et prioriser leur famille. Elle a passé de longues heures à écrire ce livre et à le concevoir en utilisant Canva, un outil de création graphique gratuit en ligne, puis elle a commencé à le vendre 35$ chacun.

Rapidement, la vente de ses livres lui a rapporté 5000$ par mois. Elle a ensuite poursuivi avec d’autres livres, des cours, des modèles et les réseaux sociaux; aujourd’hui, elle travaille cinq heures par semaine et fait 30 000$ par mois. «Avant de gagner un revenu passif, je ne voyais ma famille que quelques heures par jour», déclare-t-elle.

Steve Davis indique qu’un revenu passif donne aussi à ses clients un sentiment de stabilité, car plusieurs sources de revenus peuvent les protéger d’une perte d’emploi ou d’un renversement de la tendance du marché. La pandémie aura appris à de nombreux Américains combien il peut être problématique de mettre tous ses revenus dans le même panier. Au plus fort de la pandémie en mai 2020, 49,8 millions d’Américains ont rapporté être incapables de travailler. Bien que la situation se soit vraiment améliorée, 5,7 millions d’Américains étaient toujours sans emploi en avril 2023.

Même sans perte d’emploi, générer un revenu passif peut aider à épargner à d’autres fins. Pensez-y: une nouvelle voiture, des vacances et même les frais de scolarité des enfants. «Si vous arrivez à payer toutes vos dépenses normales avec votre salaire principal, explique Courtney Alev, tout ce que vous gagnerez en surplus pourra aller directement dans votre épargne afin d’atteindre vos objectifs.»

Combien d’argent pouvez-vous gagner grâce à un revenu passif?

Il n’y a vraiment pas de limite quand il est question de revenu passif. Niki Puls ne s’attendait pas à faire beaucoup d’argent quand elle a commencé, mais elle a rapidement dépassé son salaire. En un mot, vous pourriez gagner quelques dollars supplémentaires par mois, quelques milliers ou encore quelques millions. Ça dépend vraiment de ce que vous faites et à quel point vous réussissez à le faire.

Par exemple, le blogage et le marketing affilié peuvent rapporter de grosses sommes, bien que l’immobilier peut générer encore plus d’argent, précise Steve Davis. Et l’aspect le plus positif du revenu passif est qu’il requiert si peu de travail régulier que vous pouvez facilement établir plusieurs sources de revenu passif afin d’augmenter votre potentiel de gains.

«Et pour ceux qui sont assez chanceux pour que leur source de revenu passif fonctionne comme une machine bien huilée, dit Courtney Alev, ça représente de l’argent que vous gagnez avec un minimum d’efforts.»

Voici quelques-unes des bonnes idées de revenu passif

Maintenant que vous savez ce qu’est le revenu passif, la prochaine question logique serait: comment puis-je gagner ce genre d’argent moi-même? Pour certains types de projets de revenu passif, c’est bien connu, vous aurez besoin d’argent pour faire de l’argent… Mais il existe beaucoup d’options pour lesquelles ce n’est pas nécessaire! Gardez simplement en tête qu’il y aura une période d’augmentation progressive et que vous devrez probablement apprendre à marcher – manière de parler – avant de pouvoir courir.

1. L’immobilier

Pour cette source de revenu passif, vous aurez besoin d’un investissement initial pour acheter la propriété, et ce montant peut varier entre des milliers et des dizaines de milliers de dollars.

À partir de là, de nombreux investisseurs trouveront des locataires et paieront une entreprise de gestion immobilière. Si vous possédez une propriété et que vous agissez à titre de gérant d’immeubles, l’argent que vous gagnerez sera considéré comme un revenu actif. Quand vous payez une entreprise pour gérer la propriété pour vous, vous risquez d’avoir l’œil sur la propriété sur une base hebdomadaire ou mensuelle uniquement et de vous occuper des problèmes importants, comme des réparations ou des loyers non payés.

2. Le blogage

Le blogage offre des tonnes de façons de gagner un revenu passif, et ça commence avec un site web et de la création de contenu. À partir de là, vous pouvez aller chercher des commanditaires et gagner de l’argent grâce au marketing affilié. «Je gagne un revenu affilié en mettant sur mon blogue des liens de référence pour des produits que je recommande, explique Michelle Schroeder-Gardner, la fondatrice de Making Sense of Cents. Si quelqu’un achète le produit par l’intermédiaire de mon lien, j’obtiens alors une commission de la compagnie. Par exemple, je peux mettre sur mon blogue un lien de référence pour un livre en vente sur Amazon.»

Gardez seulement en tête qu’il y aura beaucoup de travail à faire au départ avant de pouvoir commencer à gagner de l’argent. Vous devrez d’abord concevoir un site, sur une chaîne YouTube ou une autre plateforme, et développer votre auditoire. «Le revenu provenant du marketing affilié peut varier énormément, souligne Adrian Tamminga, le cofondateur et directeur commercial d’Iron Embers. Il dépend de facteurs comme la taille et le niveau d’engagement de votre auditoire, des produits dont vous faites la promotion et du taux de commission. Certaines personnes font quelques centaines de dollars par mois, alors que d’autres en font des milliers, voire des dizaines de milliers.»

3. Les produits numériques téléchargeables

Internet a donné la possibilité à tous de vendre un produit en ligne sans jamais échanger de biens physiquement. Vous trouverez des tas de produits numériques téléchargeables sur Etsy, bien que ce ne soit que l’un des nombreux sites pour vendre ce genre de bien.

Des modèles numériques pour la tenue d’un journal aux listes de préparation de repas, des modèles pour les invitations de mariage ou encore des décorations de fête sur mesure, les produits numériques téléchargeables peuvent être très variés.

«Vous créez le produit, et puis vous pouvez le vendre en quantité illimitée puisque les clients l’impriment ou le téléchargent dans leur ordinateur, explique Michelle Schroeder-Gardner. Vous n’avez rien à expédier.»

4. La création d’un cours en ligne

Niki Puls et Michelle Schroeder-Gardner ont toutes les deux eu du succès dans ce domaine. Une fois le cours établi, les clients peuvent payer pour y accéder et suivre la formation numérique au moment de leur choix. Soyez conscient que vous aurez beaucoup de travail à effectuer en amont avant de pouvoir commencer à faire de l’argent.

«Créer un cours n’est pas la plus simple des idées de revenu passif, mais ce peut être une excellente façon de gagner un revenu 24 heures sur 24, estime Michelle Schroeder-Gardner. La majeure partie du travail se fait au tout début, puis il y a une certaine maintenance à faire afin de garder le cours à jour. Il faut aussi aider les étudiants et ainsi de suite…»

5. Les actions à dividendes

Avec les actions à croissance régulière, vous ne pouvez faire de l’argent que si vous en vendez. Avec les actions à dividendes, vous recevrez des paiements grâce à des distributions régulières faites par la compagnie à ses actionnaires, et ce, sans avoir à vendre d’actions. «En termes simples, lorsque vous achetez des actions à dividendes, vous achetez une petite part de la compagnie, explique Adrian Tamminga. Quand la compagnie fait un profit, elle partage une portion de ce profit avec ses actionnaires, dont vous. Ces paiements sont appelés dividendes.»

Pour commencer, vous aurez besoin d’un compte de courtage que vous pouvez créer avec l’aide d’un courtier en ligne qui fera des transactions pour vous. Vous pouvez aussi investir dans ces actions vous-même si vous ne voulez pas payer un planificateur financier pour vous aider. «Vous pouvez le faire vous-même, selon Adrian Tamminga, mais il est primordial de faire vos recherches et de bien cerner la compagnie et l’industrie dans laquelle vous investissez.»

6. Les livres électroniques

L’autoédition d’un livre électronique est une autre méthode pour récolter les bénéfices des ventes à long terme. Mieux encore, les livres électroniques, contrairement à l’écriture d’un véritable roman, peuvent être de courtes brochures expliquant des compétences dans lesquelles vous êtes déjà très versé. De plus, Courtney Alev indique que

«vous n’avez pas besoin d’un inventaire physique et que vous n’avez pas à vous inquiéter des coûts d’expédition».

Outre le fait d’avoir à écrire le livre, toutefois, vous aurez aussi besoin de faire un peu de publicité pour annoncer le livre.

7. La location d’un véhicule

Les plateformes comme Turo permettent de louer son véhicule pendant quelques jours, voire quelques mois. Selon Turo, les propriétaires de véhicules font environ 10 516$ par année en moyenne en louant un seul véhicule à titre d’activité secondaire. Une chose à noter: les hôtes doivent contracter une assurance responsabilité civile pour permettre aux personnes qui louent leurs véhicules de les utiliser.

8. Le compte d’épargne à rendement élevé

Êtes-vous en train de vous bâtir un pécule? C’est bien, mais ça pourrait être encore mieux si vous transfériez vos fonds dans un compte qui en fera un peu plus pour vous.

«Certaines banques et compagnies de services financiers vous paieront simplement parce que votre argent est placé là», explique Wes Moss, partenaire de gestion et chef des stratégies de placement chez Capital Investment Advisors.

Comment ça se traduit en chiffres concrets? Si vous déposez 1000$ dans un compte d’épargne régulier, ça vous rapportera peut-être 10 sous additionnels après un an. Un compte d’épargne à rendement élevé pourrait, quant à lui, vous rapporter environ 5$. Cette source de revenu passif est l’une de celles qui fonctionnent le mieux avec de plus grosses sommes d’argent.

Et voici un autre avantage, selon Adrian Tamminga: «Même si les gains provenant d’un compte d’épargne à rendement élevé peuvent ne pas sembler aussi substantiels que ceux d’autres sources de revenu passif, ils offrent un niveau de risque moins grand et une manière sécuritaire de faire fructifier votre épargne.»

9. La location de sa maison

«En louant occasionnellement votre maison, vous pouvez générer une moyenne de 10 000$ par année à utiliser pour les dépenses courantes, les paiements hypothécaires, l’épargne-retraite ou les prochaines vacances, déclare Amy Ford, vice-présidente de Silvernest. C’est à peu près la même chose que vous rapporterait un emploi à temps partiel.» Ça peut vouloir dire de vivre en colocation ou de louer sa maison à court terme à des vacanciers ou à des professionnels qui voyagent pour les affaires via la plateforme Airbnb.

Amy Ford suggère également de louer son espace de garage non utilisé comme rangement pour des gens cherchant à remiser leur véhicule ou leur bateau. Vous pouvez offrir ces services via les petites annonces sur Facebook.

10. L’achat de distributrices

Cette idée de revenu passif est assez spécifique, mais acheter des distributrices et passer quelques heures par mois à les remplir et à réclamer ses gains est une autre façon simple de vendre des produits en fournissant un minimum d’efforts. Ça peut rapporter quelques milliers de dollars par mois en fonction du nombre de distributrices acheté.

Combien de travail demande réellement un revenu passif?

Le mythe le plus courant concernant le revenu passif est qu’il ne demande aucun travail. Mais les experts mettent en garde qu’il y a évidemment du travail à faire en amont et une certaine dose de maintenance s’avère nécessaire pour surveiller ce genre de source de revenus. «Comme pour n’importe quoi dans la vie, si c’était si facile, tout le monde le ferait, souligne Courtney Alev. Démarrer une entreprise – même si c’est un revenu passif – prend du temps et souvent de l’argent, alors préparez-vous au départ à investir dans votre entreprise de manière à l’amener à bon port.»

Niki Puls passe environ cinq heures par semaine à entretenir ses réseaux sociaux, à répondre aux questions de la clientèle, à lancer des campagnes par courriel et à mettre son site web à jour. Mais quand elle a commencé, elle consacrait beaucoup plus de temps à son activité secondaire – en plus d’occuper un emploi à temps plein – pour mettre les choses en place.

Michelle Schroeder-Gardner abonde dans le même sens. «Une fausse idée courante au sujet du revenu passif est qu’il n’y a pas de travail à faire. Ce n’est pas toujours le cas. Vous devez parfois travailler et consacrer du temps à bâtir et à maintenir la source de revenu passif, note-t-elle. De plus, certaines sources de revenu passif sont plus passives que d’autres. Par exemple, généralement, les actions à dividendes représentent moins de travail que d’être propriétaire d’un immeuble locatif.»

Comment le revenu passif est-il imposé?

Comme tous les types de revenus, le revenu passif est imposable. La différence est que vous aurez probablement à déclarer vous-même ces gains de manière à payer l’impôt applicable chaque année.

Consultez un expert-comptable, particulièrement lors du démarrage, afin d’éviter toute erreur lorsque vous déclarez votre revenu. Vous pourriez découvrir qu’à un certain point vous gagnez assez d’argent provenant du revenu passif pour payer des impôts trimestriels, par exemple, et vous voudrez certainement rester maître de la situation.

«Votre source de revenu passif doit se faire selon les règles et respecter toutes les lois fiscales en vigueur, explique Courtney Alev. Assurez-vous de mettre de l’argent de côté pour toute taxe ou impôt anticipé pour ne pas être pris de court quand viendra le temps de faire les paiements.»

Erreurs à éviter en instaurant un plan de revenu passif

Ne pas sous-estimer la charge de travail. «Internet donne l’impression que c’est quelque chose de magique, que vous n’avez rien à faire, que ça fonctionne tout seul», souligne Wes Moss. C’est faux.

«Internet donne l’impression que c’est quelque chose de magique, que vous n’avez rien à faire, que ça fonctionne tout seul», souligne Wes Moss. C’est faux. Respecter les lois. Bien que vous ayez beaucoup à apprendre sur comment générer un revenu passif, vous ne devriez pas essayer de comprendre les tenants et aboutissants de la fiscalité en cours de route. Consultez plutôt un conseiller fiscal au tout début du processus.

Bien que vous ayez beaucoup à apprendre sur comment générer un revenu passif, vous ne devriez pas essayer de comprendre les tenants et aboutissants de la fiscalité en cours de route. Consultez plutôt un conseiller fiscal au tout début du processus. Changer sa façon de penser. La clé est une façon de penser basée sur l’abondance, mais Steve Davis dit aussi que vous devez absolument croire en l’idée de plusieurs sources de revenus. Il ne faut pas attendre d’être malheureux dans son emploi ou de se faire congédier pour agir. Changez plutôt dès maintenant votre façon de penser. Passez de «je devrais avoir une autre source de revenus» à «je dois avoir une autre source de revenus», puis à «je vais avoir une autre source de revenus», et vous serez en bien meilleure posture financière à long terme.

