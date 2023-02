Comment bien louer son habitation sur Airbnb?

Autre point essentiel, vous devez impérativement mettre les horaires d’arrivée et de départ, et préciser les conditions souhaitées d’annulation, c’est-à-dire flexibles, modérées ou strictes. Aussi, pensez-vous être présent sur les lieux pour la remise des clefs ou vous les laisserez dans une boite prévue à cet effet?

7 / 12

Daniel Krason/Shutterstock

Rédaction et mise en ligne de l’annonce

L’annonce doit se démarquer des autres en étant originale. Il faut un titre accrocheur et une belle photo qui met de l’avant votre lieu de vie. Il est indispensable de donner toutes les informations en détaillant le plus possible tout ce que vous avez à proposer (cela évite aussi les mauvaises surprises et donc, les mauvais commentaires).

Ce n’est pas un secret, les voyageurs recherchent des commodités pour vivre. Dans son communiqué sur les faits saillants de 2022, Airbnb note que les cinq filtres les plus recherchés sur la plateforme en fin d’année 2022 étaient la piscine, le wifi, la cuisine, le jacuzzi et la climatisation.

Jetez un oeil aux erreurs à ne pas commettre en rédigeant une annonce Airbnb. Certaines incitent les voyageurs à se dire qu’ils font un mauvais choix.