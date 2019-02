Il n’est jamais trop tôt pour commencer à planifier un retrait précoce de la vie active. En fait, plus tôt vous commencerez, mieux vous serez préparé.

1 / 11

4 PM production / Shutterstock

Pourquoi commencer dès maintenant?

L’époque où on trouvait un emploi à vie avec retraite assurée est révolue depuis longtemps. De nos jours, mieux vaut ne compter que sur soi pour établir votre propre régime de retraite, surtout si vous prévoyez vous retirer de bonne heure.

Il n’est pas toujours évident quand on est jeune de comprendre qu’il est important de commencer à planifier dès maintenant, mais vous devez savoir que plus vous commencez tôt, et meilleur sera votre niveau de vie lorsque vous quitterez la vie active. Chaque fois que vous avez une rentrée d’argent, vous devez en tirer le meilleur parti. Prenez ces 10 habitudes pour économiser 20 000$ en une année. James Barnash, président du conseil d’administration de la Financial Planning Association, estime que les milléniaux sont en excellente position pour faire face aux incertitudes entourant la planification financière.

«Ils voient le monde et la vie différemment, dit-il. Ne sachant pas vraiment ce que le gouvernement va leur apporter plus tard, ils savent qu’ils vont devoir se débrouiller seuls. Et ils seront très créatifs.»

Il conseille à ceux qui commencent leur carrière de faire la même chose que les générations précédentes, en précisant qu’en commençant dès maintenant, ils auront amplement le temps de profiter des efforts qu’ils auront faits tôt dans leur vie. Voici dix choses que les milléniaux devraient commencer à faire maintenant: