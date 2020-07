Épargner correctement dans le but de planifier sa retraite

goodluz/Shutterstock

Investir dès ses premiers revenus

Dès sa première source de revenus, il est préférable d’investir au moins dans un fonds de réserve, comme un CELI. Ce dernier permettra, combiné à un REER, d’obtenir une mise de fonds intéressante pour l’achat d’une première propriété ou d’avoir des liquidités en cas d’imprévus, comme la perte d’un emploi.

Plus votre revenu est élevé, plus une contribution au REER est profitable – votre revenu personnel doit atteindre environ 40 000$ pour que le REER soit plus intéressant que le CELI. Certaines personnes – qui ont de bons revenus – se servent du CELI pour mettre de l’argent à l’abri de l’impôt après avoir cotisé au maximum à leur REER. Sinon, depuis sa création en 2009, le CELI remplace généralement le compte d’épargne traditionnel en vue d’économiser pour tout projet à court, moyen ou long terme. Il est recommandé d’avoir un fonds de réserve dans un CELI pouvant couvrir de trois à six mois de dépenses, afin de faire face aux imprévus sans s’endetter.

En fonction de vos objectifs à court et à long terme, le CELI et le REER ne sont pas profitables à tous. Assurez-vous de faire le bon choix entre ces deux régimes d’épargne.