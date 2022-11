Voitures d’occasion: 10 modèles à privilégier (et 5 à ne pas acheter)

6 / 15

OVU0NG/SHUTTERSTOCK

Voiture à acheter d’occasion: Toyota Camry

Pas de surprise ici, car la Toyota Camry est l’une des voitures les plus fiables de l’industrie automobile. Elle continue d’offrir une expérience sans souci et nécessite peu d’entretien, même pour ses deuxièmes et troisièmes propriétaires.

L’achat d’une Toyota Camry usagée sera plus dispendieux au début, car c’est une voiture en demande et qui conserve bien sa valeur. Si vous n’avez pas à aller chez le garagiste après l’achat pour toutes sortes de réparations, ça vaut le coût. D’ailleurs, mieux vaut s’informer d’abord sur les avantages et inconvénients d’acheter une auto usagée.