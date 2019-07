12 caractéristiques spécifiques aux enfants du milieu dans la famille

Le moment de votre naissance n’influence pas automatiquement vos traits de personnalité. Toutefois, les enfants du milieu partagent plusieurs traits de caractère communs, notamment celui d’être d’excellents médiateurs.

2 / 13

Anatoliy Karlyuk/Shutterstock

Ce sont d’excellents médiateurs

La plupart des enfants du milieu sont des gardiens de la paix. Comme ils occupent la place du milieu entre frères et/ou sœurs, ils sont souvent obsédés par ce qui est juste et balancé.

La thérapeute familiale Gina Marie Guarino affirme qu’ils ont tendance à gérer les conflits entre frères et/ou sœurs. «L’enfant du milieu entretient une relation toute spéciale avec l’aîné et le benjamin, ce qui l’aide à faire la médiation entre les deux, et ainsi balancer le rapport entre le plus vieux et le plus jeune.» Suivez ces conseils pour gérer les conflits entre frères et soeurs.