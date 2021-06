Les meilleures plantes pour un jardin à l’ombre

Les jardiniers ne sont pas condamnés aux plantes ennuyeuses et incolores pour les zones ombragées. Votre jardin est à l’ombre? Les plantes d’aujourd’hui sont plus colorées et intéressantes que jamais.

Il y a quelques années, la notion de plantes pour jardins ombragés évoquait les hostas, les fougères, les impatientes et quelques astilbes. Les sites ombragés étaient parfaits pour une pause sur un banc de parc, mais on mettait les fleurs dans les platebandes ensoleillées. Voici comment prendre soin des hostas.

Les plantes de jardin ombragé colorées sont toujours plus limitées que celles qui aiment le soleil, et encore plus depuis que les impatientes sont ravagées par un champignon destructeur. Mais les couleurs des feuillages ont explosé depuis. Les nuances se sont multipliées! Le jardin à l’ombre peut s’orner de plantes orange, roses, rouges, bourgogne, pourpres, chocolat, presque noires, vert lime éclatant. Elles ne sont plus utilisées seulement pour donner des accents. Elles s’imposent et embellissent.

Des plantes feuillues éclatantes dans les jardins ombragés

La somptueuse palette des plantes feuillues d’aujourd’hui permet des mélanges de couleurs comme avec les fleurs, pour toute la belle saison. Par exemple, les coleus, faciles à cultiver présentent une grande diversité de couleurs éclatantes, et des feuilles simples ou dentelées, d’une hauteur de 20cm à 90cm.

Les petites fleurs des heuchères, ou cloches de corail, attirent les colibris, mais ce sont les magnifiques couleurs abricot, caramel, rose, lime ou prune des feuilles des nouvelles variétés qui captent l’attention dans le jardin.

Même les fougères ont délaissé leur vert ancien. Admirez le cultivar Athyrium filix-femina «Lady in Red», orné de feuilles crénelées et de tiges rouge sang; la fougère peinte du Japon (Athyrium niponicum «Pictum»), avec ses frondes argentées et ses tiges bourgogne; la fougère d’automne (Dryopteris erythrosora «Brilliance»), qui est rose cuivré au printemps, verte en été et à nouveau très colorée à l’automne.

Un jardin à l’ombre reposant

Il est facile de se laisser emporter et de vouloir essayer un plant de chaque sorte. Mais au lieu de les installer pêle-mêle, il faut donner aux plantes de votre élégant jardin une place pour se distinguer, en les entourant de variétés reposantes pour l’œil. Il faut se rappeler que la sérénité est au cœur d’un jardin d’ombre. On peut amplifier ce sentiment en séparant les diverses plantes bigarrées de celles plus classiques pour ne pas créer de compétition entre les feuillages. On peut prendre des plantes de couleur sombre, comme la ligulaire Osiris Café Noir, le cierge d’argent Hillside Black Beauty ou le cimicifuga Chocoholic pour créer des taches d’ombre entre vos espèces éclatantes de couleur et se reposer la vue.

Jouer avec les couleurs est la nouvelle tendance en jardinage, avec des plantes d’ombre. Libérer vos fuchsias de leur panier suspendu permet de les marier aux éclatants coleus rouges et ainsi de voir les colibris de plus près. On peut pimenter l’été avec des plantes cuivrées comme le cancan (Acalypha wilkesiana), le bégonia Dragon Wings, des plantes à pois roses ou des fuchsias rouges.

Accentuez l’effet d’un hosta vert et blanc serein et de fougères avec une vague de torénias bleus Summer Wave et de coleus orange et rose, à la couleur piquante inattendue. Faites des essais avec tout ce qui vous inspire en mariant les annuelles et les vivaces à des plantes feuillues qui font écho à leurs teintes ou contrastent avec elles.

Si vous décidez de commencer un potager, sachez que ces 13 légumes poussent en un temps record!

Les plantes parfaites pour le coin ombragé

Bien sûr, vous pouvez avoir une approche technique et répertorier la courbe du soleil et le nombre d’heures de lumière directe dans votre jardin ombragé à telle heure du jour. Mais si votre jardin a une partie ombragée, vous le savez déjà. La plupart des plantes d’ombre s’épanouissent à la mi-ombre ou dans l’ombre légère, ce qui est leur condition naturelle, même au cœur des forêts. Une ombre partielle (mi-ombre) correspond à quelques heures de soleil par jour. L’ombre légère ou tachetée, créée par le mouvement des feuilles, peut empêcher tout soleil direct, mais recevoir une bonne quantité de lumière.

On parle d’ombre profonde lorsque même la lumière indirecte est presque absente. C’est une situation inhabituelle, mais il se peut que vous en ayez, si des immeubles ou d’autres barrières bloquent le soleil. La plupart des plantes d’ombre s’adaptent facilement quand il s’agit du degré d’ombre qu’elles préfèrent. Elles vous feront savoir rapidement si vous vous êtes trompé. Si elles commencent à être faibles et à avoir de longues jambes, c’est qu’elles manquent de lumière. Si leurs feuilles sont cassantes ou ondulées, ou commencent à se décolorer ou à brunir et que vous ne cessez de les arroser, elles ont trop de soleil. Déplacez-les et cherchez un lieu plus approprié.

Les centres de jardinage répartissent les plantes d’ombre dans différentes sections. Il faut également se promener entre les pousses et les arbres pour chercher des azalées et des rhododendrons, des gainiers du Canada, des cornouillers, des amélanchiers, des groseilliers à fleurs rouges et des itéas de Virginie, toutes des plantes à forte floraison à l’ombre.

Pensez également aux plantes d’intérieur. La lumière tamisée des maisons est comme celle de l’extérieur, et le croton, l’Hypoestes phyllostachya, le Moïse-dans-le-berceau, la fougère Asparagus, le lierre suédois et l’érable de salon (abutilon) vont s’épanouir en pleine terre et en pots pendant l’été. Autres exemples: ces plantes sont faciles à cultiver toute l’année.

Plantes d’ombre colorées à essayer au jardin

Plantes d’ombre roses

Vivaces: Astilbe, cœur saignant, digitale pourprée, Geranium cinereum «Ballerina», héllébore, cœur saignant à feuilles de fougères, cyclamen d’hiver

Annuelles: Bégonia, fuchsia, torénia

Plantes d’ombre rouges

Vivaces: Astilbe, ancolie rouge de l’Est et de l’Ouest, silène de Virginie

Annuelles: Fuchsia, bégonia

Plantes d’ombre jaunes

Vivaces: Lamier jaune «Hermann’s Pride», kirengeshoma et ses fleurs de cire, ligulaire d’or, pavot des bois, hélianthe à feuilles étalées, corydale jaune

Annuelles: Mimule tacheté, bégonia tubéreux

Optez pour l’une de ces plantes qui repoussent les parasites du jardin.

Plantes d’ombre vertes

Vivaces: Hellébore

Annuelles: Tabac ornemental

Plantes d’ombre bleues et pourpres

Vivaces: Aster cordifolius, brunnère, géranium «Brookside», valériane grecque, liriope, pulmonaire, aconit, phlox des bois, phlox stolonifère, ancolie bleue à fleurs précoces, scille de Sibérie, lis crapaud, mertensie de Virginie

Annuelles: Browallie, torénia bleu «Summer Wave»

Plantes d’ombre blanches

Vivaces: Astilbe, acanthe à feuilles molles, géranium biokovo, hellébore, lamier tacheté «White Nancy», muguet, perce-neige, tiarelle, aster à rameaux étalés

Annuelles: Fuchsia, tabac sylvestre