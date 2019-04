10 règles d’étiquette du yoga

7 / 10

Partir à la fin seulement

Vous éclipser pendant que les autres membres du groupe sont en position du Savasana (position du cadavre, que l’on fait à la fin des séances) interrompt le calme et dérange les autres. Si vous devez absolument quitter avant la fin pour le travail ou la famille, assurez-vous d’en avertir le professeur avant le début de la classe. Idéalement, évitez de prévoir quelque chose tout de suite après une séance. Faites votre propre Savasana pendant que les autres sont en position assise et sortez pendant une transition de groupe. Pliez votre matelas à l’extérieur de la classe pour éviter de faire du bruit. Boons ajoute que si vous vous sentez subitement malade pendantune séance et que vous devez quitter rapidement, prenez votre équipement le plus subtilement possible et expliquez à votre professeur la raison de votre départ en privé.

