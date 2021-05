13 façons d’éviter les allergènes courants en faisant le ménage du printemps

13 / 13

Nettoyer le déshumidificateur

Un déshumidificateur peut éviter les risques de moisissure dans les sous-sols — mais seulement si vous le lavez régulièrement. «Rincez-le et utilisez une eau de Javel douce afin d’enlever les spores de moisissures», dit le docteur Kimura. Profitez de votre ménage de printemps pour le nettoyer. Il y a de plus en plus de personnes allergiques et les allergènes sont partout: voici pourquoi, d’après la science.