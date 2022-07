BRATISLAV STEFANOVIC/GETTY IMAGES

Vous avez probablement déjà observé le regard suppliant de votre fidèle compagnon quadrupède alors que vous dégustiez un shortcake aux fraises. Quelle tentation de partager ce délice estival!

Pensez à la sécurité de votre chien avant de lui offrir vos aliments. Rien de plus agréable que de le régaler du contenu de votre assiette, mais certaines denrées pourraient être dangereuses pour votre chien, même en petite quantité. Notamment les raisins, les oignons et le chocolat noir.

Vous pourrez vous rattraper avec les fraises fraîches, pour le gâter à l’occasion… ou avec ces autres aliments pour «humains» que votre chien peut manger!

Est-ce que les chiens peuvent manger des fraises?

Tout à fait! Cela dit, il serait bon de consulter votre vétérinaire avant de lui proposer un nouvel aliment. En particulier si votre chien a des problèmes gastro-intestinaux ou une maladie sous-jacente, que la nouvelle nourriture pourrait aggraver.

La vétérinaire Holly Brooks conseille d’ajouter les fraises progressivement, seules et en petite quantité, pour vous assurer qu’elles sont bien tolérées.

Les fraises doivent être préparées comme pour vous: lavées et équeutées. Elles doivent être coupées en bouchées pour les chiots et pour les gros chiens qui ont tendance à gober d’un seul coup. Éliminez toute fraise moisie ou trop mûre au point d’être mollasse.

Les fraises sont-elles bonnes pour les chiens?

En plus d’être délicieux, ce fruit constitue un goûter totalement naturel, sans agents de remplissage, de conservation, ni de colorant comme il s’en trouve souvent dans les friandises commerciales pour chiens. De plus, les vitamines et les minéraux que contiennent les fraises s’inscrivent dans la bonne alimentation de votre chien.

Holly Brooks rappelle aux propriétaires d’animaux domestiques que bien qu’elles soient bonnes, les fraises ajoutent des calories à la ration quotidienne. Le mieux est d’en offrir occasionnellement pour complémenter un régime adéquat et équilibré. Elles peuvent également mettre de la couleur dans les portions que vous leur préparez vous-même. Et pourquoi ne pas essayer également ces recettes pour réaliser soi-même des friandises pour chiens.

