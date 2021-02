Guide pour la cuisson du bacon au four

Dites adieu aux éclaboussures de graisse et aux poêles difficiles à nettoyer. La cuisson du bacon au four est un jeu d’enfant.

DronG/Shutterstock

Ah, la nostalgie des matins d’enfance facile avec l’odeur du bacon grésillant dans la poêle… Nous vous proposons ici une alternative à la traditionnelle méthode de cuisson du bacon, meilleure pour la santé et plus facile à réaliser?

Que ce soit pour cuisiner en grande quantité ou pour éviter d’asperger de graisse chaude le comptoir de votre cuisine (et votre cuisinière) la cuisson du bacon au four est une alternative intelligente aux méthodes habituelles de cuisson sur la cuisinière en fonte et au micro-ondes. Bien que pour certains, entendre le grésillement du bacon sur la poêle soit un son agréable, c’est un genre de cuisson qui peut générer quelques problèmes. Notamment, des brûlures dues aux éclats de graisse chaude et un espace insuffisant pour préparer d’autres aliments pour le déjeuner.

Pour une bonne matinée, il est essentiel de réduire le bacon à des morceaux parfaitement croustillants et dorés, et la cuisson enlève le travail, vous laissant plus de temps et d’espace pour préparer le pain perdu ou les œufs brouillés. Faites le plein de protéines en vous inspirant de l’une de ces délicieuses idées pour le déjeuner.

Comment réussir la cuisson du bacon au four

Ingrédients

Bacon

Feuille d’aluminium

Une plaque de cuisson

Pinces

Papier essuie-tout

Une grande assiette

Étape 1: préparation

Préchauffer le four à 350°F et répartir les tranches de bacon uniformément sur la plaque de cuisson, recouverte d’aluminium.

Étape 2: cuisiner

Placer la plaque de cuisson dans le four et faire cuire jusqu’à ce que le bacon soit croustillant, environ 15-20 minutes. Le temps de cuisson varie en fonction de la coupe du bacon et du degré de «croustillant» souhaité.

Surveiller le four à partir de 12 minutes environ pour vous assurer que le bacon ne brûle pas. Pour un bacon extra-croustillant: placer une grille de refroidissement en métal sur la plaque de cuisson recouverte d’aluminium, et déposer le bacon cru sur la grille. Cela permettra au bacon de cuire de tous les côtés.

Étape 3: laisser reposer

Retirez la plaque de cuisson du four une fois que le bacon atteint le degré de cuisson désiré, et utilisez des pinces pour déplacer le bacon sur du papier absorbant. Ensuite, dégustez!

Astuce de cuisine: pour réutiliser la graisse de bacon, laisser la poêle et le papier d’aluminium refroidir avant de verser doucement la graisse dans un récipient résistant à la chaleur. Conservez la graisse pour les pommes de terre rôties. Sinon, laisser la plaque refroidir puis jeter la graisse au composte, et le papier d’aluminium à la poubelle.