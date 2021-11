Le guide étape par étape pour faire cuire une dinde

TASTE OF HOME

Ça y est! Voici le guide étape par étape pour faire cuire la dinde de Noël la plus juteuse, la plus croustillante et la plus dorée que vous ayez jamais vue. La cuisine laboratoire de Taste of Home a testé cette technique trois fois plutôt qu’une pour s’assurer que votre dinde soit parfaite. Nous avons établi un calendrier de toutes les étapes nécessaires pour apprendre à faire cuire une dinde au four – et nous avons ajouté des conseils d’experts culinaires au fil des étapes.

Les meilleures méthodes de cuisson de la dinde

La dinde rôtie est délicieuse, mais ce n’est pas votre seule option. Voici quelques-unes de nos autres façons préférées de faire cuire une dinde.

La dinde cuite dans la friteuse (en anglais): Représentant probablement la méthode de cuisson la plus populaire après le rôtissage, la dinde cuite dans une friteuse est croustillante et juteuse à souhait.

La dinde fumée (en anglais): Riche, tendre et légèrement sucrée, la dinde fumée constitue l’une des façons les plus délicieuses de faire cuire une dinde. La méthode du fumage nécessite également peu d’intervention de votre part, ce qui vous permet de vous concentrer sur vos autres plats pendant la cuisson.

La dinde grillée au barbecue (en anglais): Si vous n’êtes pas prêt à vous passer du bon goût estival de la cuisson au barbecue, essayez de faire cuire votre dinde de Noël de cette façon… et vive les marques de grillade!

La dinde cuite à petit feu (en anglais): Idéale pour ceux qui reçoivent à Noël pour la première fois, une dinde cuite à petit feu est vraiment facile à faire. De plus, vous pouvez utiliser le jus de cuisson pour faire une sauce maison.

La dinde cuite dans le Instant Pot (en anglais): Vous avez besoin de dinde tout de suite? En faisant cuire une poitrine ou des cuisses de dinde dans l’autocuiseur Instant Pot, votre plat principal pourra être servi en moins d’une heure.

La dinde frite à air (en anglais): Pour ceux qui n’ont ni la place ni l’équipement pour faire cuire une dinde à la friteuse mais qui souhaitent quand même obtenir une peau croustillante, la friture à air d’une poitrine ou de cuisses de dinde est une excellente solution.

Ce n’est pas encore Noël? Ce calendrier de base fonctionnera pour n’importe quel jour où vous voulez faire cuire une dinde.

La semaine avant Noël

Achetez une dinde

Pour son côté pratique, nous recommandons de commencer avec une dinde congelée. Planifiez de l’acheter au moins cinq jours avant de la faire cuire. En fait, plus vous la magasinerez tôt, plus vous aurez de choix.

Lorsque vous choisissez une dinde congelée, la taille compte. Une dinde de 14 livres standard nourrira 16 personnes. Vous voulez qu’il y ait des restes? Ajoutez une livre ou deux.

Truc culinaire: C’est le bon moment pour commencer à acheter les ingrédients pour la farce, la sauce aux canneberges ou le plat de haricots verts.

Faire dégeler la dinde

N’oubliez pas de faire dégeler la dinde! Quatre livres de dinde congelée prennent 24 heures à dégeler. Pour une dinde de 14 livres, sortez-la du congélateur cinq jours avant le jour J. Mettez-la au réfrigérateur pour la faire dégeler de façon sécuritaire.

Truc culinaire: Entrez une notification dans votre téléphone intelligent immédiatement après avoir acheté la dinde pour vous rappeler à quel moment vous devez la faire dégeler.

TASTE OF HOME

Fabriquer son arme secrète

Ce truc génial vous assurera une cuisson parfaite: alors que la dinde est encore dans son emballage, fabriquez une protection en papier d’aluminium pour le four. (Ça empêchera la dinde de trop brunir au moment du rôtissage!) Moulez quelques feuilles d’aluminium sur la poitrine de la dinde, puis rangez-les dans un endroit sécuritaire jusqu’au jour de la cuisson.

Le jour avant Noël

TASTE OF HOME

Comment préparer une dinde

Retirez l’emballage et enlevez tous les abats qui se trouvent souvent bien dissimulés à l’intérieur de la dinde. Ensuite, enlevez et jetez les poches de gras situées le long du cou.

Et maintenant, amusez-vous un peu en frottant l’extérieur de votre dinde avec une grosse quantité de sel. C’est le secret pour obtenir cette peau si croustillante dont nous raffolons tous. Une fois terminé, remettez la dinde au réfrigérateur.

Truc culinaire: Gardez le cou lorsque vous enlevez les abats: c’est le secret pour faire une sauce parfaitement réussie.

TASTE OF HOME

Comment rendre ma dinde juteuse?

Il existe de nombreux trucs pour obtenir une dinde juteuse, mais une de nos méthodes préférées est le saumurage. Ce procédé consiste à faire tremper la dinde pendant la nuit dans un mélange d’eau, de sel et d’épices afin de la rendre juteuse et de lui donner du goût.

Une autre façon de rendre une dinde encore plus juteuse est de remplacer la farce habituelle par un mélange de pommes, d’agrumes, de légumes et d’épices. Pendant la cuisson de la dinde, les arômes se libéreront et rendront la volaille plus juteuse.

Laisser la dinde reposer après sa cuisson constitue aussi un bon truc. Cela permet la redistribution des jus dans la dinde et les empêche de couler au moment du découpage.

Le jour J

Enfin, le grand jour est arrivé! Planifiez de commencer à faire cuire la dinde au moins quatre heures avant le repas, ou plus tôt selon la taille de la volaille. Suivez ce guide pour apprendre la meilleure façon de faire cuire une dinde.

Comment faire cuire une dinde au four

Vous aurez besoin de:

Une dinde entière

Le cou de la dinde, de l’oignon haché grossièrement, du céleri et des carottes (optionnel)

Ustensiles de cuisson:

Des couteaux affûtés: Que ce soit pour couper la dinde avant de la faire cuire ou pour la découper au repas, un couteau bien affûté est une nécessité.

Un thermomètre à viande: Ce thermomètre à sonde fiable vous avertira au moment où la dinde atteindra la bonne température interne.

Une rôtissoire: Le fond de ce robuste plat à rôtir est muni d’une grille pour empêcher le délicieux jus de cuisson de brûler.

Des cure-dents: Vos cure-dents standards empêcheront la peau de la dinde de rétrécir et d’exposer la chair.

Étape 1: Sortir la dinde

Sortez la dinde du réfrigérateur et laissez-la reposer à la température de la pièce environ 30 minutes. Elle cuira plus uniformément si elle est un peu réchauffée.

TASTE OF HOME

Étape 2: Préparer la rôtissoire

La meilleure sauce maison se fait à partir du savoureux jus de cuisson. Pour obtenir un tel jus, vous voudrez ajouter au fond de la rôtissoire des légumes – oignon haché grossièrement, céleri et carottes – accompagnés du cou de dinde et des abats. Couvrez le tout de la clayette perforée ou de la grille de la rôtissoire. Les légumes parfumeront le jus de cuisson et l’empêcheront de s’évaporer dans le four.

Truc culinaire: Si vous ne possédez pas de rôtissoire standard, n’hésitez pas à utiliser une lèchefrite. La dinde cuira tout en étant aussi bien exposée à la chaleur que dans une rôtissoire.

TASTE OF HOME

Étape 3: Assaisonner la dinde

Épongez la dinde à l’aide d’essuie-tout et frottez-la avec un peu plus de sel et vos épices préférées. (Nous aimons le mélange présenté dans cette recette de dinde rôtie à l’érable et aux canneberges.) Si vous avez des fines herbes, ajoutez-en une poignée à l’intérieur de la dinde, accompagnées de vin ou d’eau. Elles permettront de garder la dinde juteuse tout en assaisonnant le jus de cuisson, lequel servira plus tard à faire une sauce savoureuse.

Puis-je assaisonner ma dinde le soir avant sa cuisson?

Oui, vous pouvez assaisonner la dinde le soir avant de la faire cuire. Ajouter les assaisonnements la veille peut en fait permettre aux saveurs d’imprégner davantage la dinde.

TASTE OF HOME

Étape 4: Fixer la peau de la dinde

Le secret le mieux gardé de nos stylistes culinaires? Utiliser des cure-dents pour fixer la peau près des cuisses. Cette étape donnera une allure spectaculaire à votre volaille à la fin de sa cuisson.

Étape 5: Huiler la peau

Pour la touche finale, frottez la peau avec de l’huile. (Eh oui, nous préférons utiliser de l’huile plutôt que du beurre!) L’huile végétale, celle de canola ou celle d’olive fonctionnent toutes bien. Cette étape contribue à donner à la dinde une peau plus croustillante et bien dorée.

Étape 6: Faire cuire la dinde

C’est finalement le moment de faire cuire votre dinde! Consultez notre tableau ci-dessous pour les temps de cuisson approximatifs.

Nous avons découvert qu’il est préférable de commencer par faire cuire la dinde à température élevée (425°F) afin d’accélérer le temps de cuisson. (Ça rend aussi les cuisses très croustillantes!) Au bout de 40 minutes, réduisez la température du four à 325-350°F pour le reste du temps de cuisson.

Truc culinaire: Mettre la dinde au four les cuisses près du fond parce que les températures y sont souvent plus élevées. De cette façon, les cuisses cuiront à la chaleur dont elles ont besoin tandis que la poitrine cuira à une chaleur moins élevée près de la porte. Aussi, essayez de résister à l’envie de jeter un coup d’œil dans le four pendant que la dinde cuit. Ouvrir la porte refroidit le four et allonge le temps de cuisson.

Combien de temps faut-il faire cuire la dinde?

Vous n’êtes pas sûr combien de temps faire cuire la dinde? Les temps de cuisson présentés dans le tableau le sont pour une volaille dégelée au réfrigérateur.

Nous ne recommandons pas de farcir la dinde, mais si vous y tenez absolument, ajoutez alors 15 à 45 minutes au temps de cuisson. La température de la farce doit atteindre au moins 165°F.

SYDNEY WATSON/Sélection.ca

Et qu’en est-il de l’arrosage?

Nous savons que grand-maman faisait cuire sa dinde en l’arrosant plusieurs fois avec amour en disant que la viande serait plus juteuse. C’est pourtant le contraire. Chaque fois que vous ouvrez la porte lorsque vous faites cuire une dinde, vous refroidissez le four ainsi que l’extérieur de la volaille, ce qui signifie qu’elle prendra plus de temps à cuire. Le temps additionnel dans le four fait que la viande sèche et que la peau ramollit au lieu d’être croustillante.

TASTE OF HOME

Étape 7: Vérifier la température de la dinde et la sortir du four

Lorsque vous êtes sûr que la cuisson de la dinde est presque terminée, vérifiez sa température à l’aide d’un thermomètre à lecture instantanée. Insérez la tige du thermomètre dans la partie la plus épaisse de la cuisse en faisant bien attention de ne pas toucher l’os (ce qui viendrait brouiller le résultat!).

Sortez la dinde du four lorsque sa température interne est 5 degrés inférieurs à la cuisson désirée. Ne vous inquiétez pas pour la salubrité car la dinde continue de cuire même après avoir été sortie du four. En la sortant un peu plus tôt, vous vous assurez ainsi qu’elle ne soit pas trop cuite ou qu’elle sèche.

TASTE OF HOME

Étape 8: Laisser reposer la dinde

Après avoir sorti la dinde du four, laissez-la reposer de 20 à 30 minutes avant de la découper.

Truc culinaire: Contrairement à ce que de nombreuses recettes vous disent de faire, nous avons découvert que vous n’avez pas besoin de couvrir la dinde de papier d’aluminium en la laissant reposer. Cette façon de faire emprisonne la vapeur entre l’aluminium et la peau, ce qui la fait ramollir. La dinde restera chaude, c’est promis!

Étape 9: Faire la sauce

Pendant que vous laissez reposer la dinde, transformez son jus de cuisson en savoureuse sauce maison. Pour ce faire, versez le jus de cuisson dans une tasse à mesurer et enlevez le gras. Ajoutez assez de bouillon au reste de jus pour remplir la tasse jusqu’à la marque des 2 tasses. Transférez le mélange de jus et de bouillon dans une petite casserole et amenez à ébullition.

Dans un petit bol, fouettez ensemble 1/4 de tasse de farine et 1/2 tasse de lait jusqu’à consistance lisse, puis incorporez en fouettant lentement le mélange dans le jus de cuisson. Assaisonnez la sauce avec du bouillon de poulet en poudre, 1/4 de cuillerée à thé d’épices à volaille et une pincée de poivre blanc. Amenez la sauce à ébullition et faites-la chauffer en brassant constamment pendant 2 minutes ou jusqu’à épaississement.

Étape 10: Découper la dinde

Une des étapes les plus importantes dans la cuisson d’une dinde est de savoir comment la découper correctement. Un bon découpage donnera non seulement fière allure à vos morceaux, mais il empêchera également la dinde de devenir dure et difficile à mâcher. Regardez la vidéo ci-dessus ou consultez ce guide pour apprendre comment découper une dinde.

Étape 11: C’est le temps de déguster!

Il ne reste plus qu’une chose à faire maintenant: déguster la dinde! Cette merveille dorée et croustillante volera la vedette et fera la joie de parents et amis. Félicitez-vous et profitez du festin!

Dans les jours suivant Noël, transformez les restes en délicieuses recettes de restes de dinde, notamment des soupes, des sandwichs ou des ragoûts.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!