Peut-on boire du café pendant le jeûne intermittent?

Nous sommes nombreux à aimer boire notre bonne tasse de café chaque matin, mais peut-on à la fois suivre un jeûne intermittent et boire du café? Voici ce que disent les nutritionnistes.

JOHNER IMAGES/GETTY IMAGES

Café et jeûne intermittent

Infusé à froid, dans un smoothie ou dans toutes ses autres déclinaisons, le café semble être une boisson toujours plus branchée. Environ 62% des Nord-Américains en boiraient tous les jours, et pour les vrais amateurs, ce serait trois tasses quotidiennes, selon le National Coffee Data Trends Report de 2020, pour la National Coffee Association. Ce serait près de 5% de plus qu’en 2015.

Pendant que le goût pour le café «percole», celui pour le jeûne intermittent est également en hausse (le régime le plus consulté sur Google en 2019). Ce qui mène à la question suivante: peut-on combiner les deux et boire du café durant un jeûne intermittent?

Oui et non

«Comme le thé, le café non sucré ne casse pas le jeûne», explique Autumn Bates, nutritionniste clinicienne de Manhattan Beach en Californie. «Mais le café sucré le cassera.»

Qu’est-ce que le jeûne intermittent?

Les données sur les avantages du jeûne intermittent reposent sur des dizaines d’années d’études sur des rongeurs. Elles indiquent qu’une restriction alimentaire programmée diminue les risques de maladies liées au vieillissement, tout en prolongeant l’espérance de vie globale. On attribue ces bienfaits à un phénomène appelé «commutation métabolique». Normalement, après 10 jours de jeûne, le corps a épuisé ses réserves de glycogène et commence à brûler des cétones, un carburant fabriqué à base de graisse par le foie. Ceci propulse le corps dans un état de cétose, souvent associé au régime keto.

Bien que les avantages santé et autres du jeûne intermittent – comme la perte de poids potentielle et la réduction du risque de diabète de type 2 – aient été notés par de nombreux scientifiques, une revue d’études publiée en 2019 dans le New England Journal of Medicine souligne la difficulté de démontrer ces effets sur les êtres humains. Une autre étude publiée dans JAMA Internal Medicine, en 2020, révèle que l’adoption du rythme de 16h de jeûne pour 8h d’alimentation normale (16:8) de jeûne intermittent pouvait provoquer une perte de poids chez les personnes en surpoids ou obèses. Mais c’est également le cas avec des repas réguliers.

Cinq types de jeûnes intermittents:

Temps restreint pour manger: ce régime prend la forme du plan 16:8 (jeûne de 16h et alimentation normale les 8h qui suivent) ou 14:10 (jeûne de 14h et alimentation normale les 10h qui suivent). On l’appelle également alimentation limitée dans le temps.

ce régime prend la forme du plan 16:8 (jeûne de 16h et alimentation normale les 8h qui suivent) ou 14:10 (jeûne de 14h et alimentation normale les 10h qui suivent). On l’appelle également alimentation limitée dans le temps. Manger-Arrêter-Manger: jeûne de 24h, une à deux fois par semaine. Manger normalement les autres jours.

jeûne de 24h, une à deux fois par semaine. Manger normalement les autres jours. Jeûne un jour sur deux: consommer environ 500 calories un jour sur deux, et manger normalement les autres jours.

consommer environ 500 calories un jour sur deux, et manger normalement les autres jours. Régime 5:2: manger normalement pendant cinq jours de la semaine, et jeûner deux jours non consécutifs (ex.: mardi et jeudi).

manger normalement pendant cinq jours de la semaine, et jeûner deux jours non consécutifs (ex.: mardi et jeudi). Régime du guerrier: consommer toutes ses calories dans une fenêtre de 4 heures chaque jour.

Le jeûne intermittent concerne davantage le «quand» que le «quoi». Dans les fenêtres ou les journées de repas réguliers, il n’y a normalement aucune limite calorique ou alimentaire. Cependant, durant les périodes de jeûne, on maintient les calories entre zéro et 500. Ce sera à vous de répartir ces calories (nourriture et/ou boisson).

Peut-on boire du café pendant un jeûne intermittent?

«On peut boire du café durant un jeûne s’il est noir», précise Ashley Reaver, nutritionniste d’Oakland, en Californie, et fondatrice de Lower Cholesterol Longer Life Method. «On ne doit ajouter aucun édulcorant, crème ou lait en raison de leurs calories qui mettraient fin au jeûne.»

Comme pour toute boisson durant un jeûne intermittent, tout est permis durant la période d’alimentation dans la limite calorique. Durant les périodes de jeûne, les boissons sans aucune calorie ou proches de zéro, comme le thé et l’eau citronnée, sont permises.

Une tasse de café de 240ml (8oz) contient environ 100mg de caféine, quasi aucun macronutriment et environ 2 calories. Le café noir peut être bon pour vous: la consommation régulière de café a été associée à une meilleure humeur, un esprit plus vif et un risque réduit de diabète de type 2. Il s’inscrit aussi dans votre objectif d’hydratation quotidien.

Le café noir risque peu de casser votre jeûne. Ce qui n’est pas le cas des additifs courants.

«Mais soyez prudent avec le café servi dans de nombreuses chaînes de cafés», souligne Autumn Bates. «Souvent, les cafés infusés à froid sont présucrés.» Presque chaque tasse de café au lait, cappuccino, frappé ou toute boisson contenant la moindre touche de lait, de crème ou d’édulcorant, contient suffisamment de calories pour sortir votre corps de la cétose, et rompre le jeûne. Contentez-vous du café noir. S’il manque de saveur, pensez à un de ces moyens peu caloriques pour aromatiser votre café, comme une pincée de cannelle ou de poivre de Cayenne.

Combien de café peut-on boire durant un jeûne intermittent?

Boire jusqu’à trois tasses de café par jour s’accompagnerait d’une baisse de 19% du risque d’infarctus fatal, selon une étude publiée dans Nutrition Reviews en 2019. De nombreuses autres études affirment qu’on obtient le maximum des bienfaits du café à cette dose. L’impact du café, ou autres sources cachées de caféine, comme l’agitation ou l’insomnie, augmentera après 4 tasses.

Qui devrait suivre (ou s’abstenir d’) un jeûne intermittent?

Comme on l’a vu, un jeûne intermittent peut ralentir le vieillissement, diminuer les maladies reliées à l’âge et faire maigrir. Pour évaluer ces effets, en tout ou en partie, il faut être capable de le suivre assez longtemps. Difficile pour ceux qui aiment manger bien entourés, et contraints à ne manger que quatre heures par jour.

«Comme cela se passe souvent en nutrition, l’effet positif sur la santé du jeûne intermittent dépend de la personne impliquée, précise Ashley Reaver. Il peut être utile à ceux qui essaient de perdre du poids et qui ont du mal à manger tard, car cela restreint leur plage d’apport calorique. Les personnes qui se remettent d’un trouble ou d’un désordre alimentaire ne devraient pas faire de jeûne intermittent puisqu’il s’agit d’un autre comportement restrictif. Ceci est vrai également pour les athlètes, et les gens qui ont besoin d’un apport calorique élevé.»

Les femmes enceintes ou qui allaitent, les personnes avec antécédents de troubles convulsifs, atteints du diabète ou de toute maladie liée à la glycémie, devraient également l’éviter.

Comme pour tout régime alimentaire, consultez un nutritionniste ou un médecin avant de commencer votre jeûne intermittent.

Dernier mot sur le jeûne intermittent et le café

«Le café noir peut se déguster pendant le jeûne, mais toujours avec modération», précise Leigh Merotto, diététiste de Toronto, spécialiste en santé métabolique, digestion/santé intestinale et nutrition sportive. «Trop de caféine peut nuire au sommeil et rendre irritable, particulièrement lorsqu’on est à jeun.»

Écoutez votre corps et vos raisons de boire du café. Demandez-vous si:

Vous prenez du café pour remplir un estomac vide qui gargouille de faim durant le jeûne?

Vous êtes dépendant du déclenchement d’énergie produit par la caféine?

Vous subissez de violents maux de tête si vous vous en passez?

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, il serait peut-être temps de vous modérer et de boire plus d’eau. Vous pourriez trouver un mode d’alimentation vous permettant de nourrir votre organisme sur une base plus constante.

Inscrivez-vous à l’infolettre de Sélection du Reader’s Digest!