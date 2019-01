13 aliments à ne jamais mettre dans la mijoteuse (ou presque…)

Certains aliments deviennent savoureux quand ils sont mijotés lentement, pendant des heures à température basse, mais pour d’autres, c’est tout le contraire.

Les exceptions

La mijoteuse est un ustensile vraiment prodigieux. On y dépose les ingrédients, on la démarre et on obtient un repas exquis. Cuit à la perfection, avec un minimum de préparation et de nettoyage. La mijoteuse s’occupe du déjeuner et des autres repas, des boissons et même des desserts : soit de presque tout. Mais il existe des exceptions.

Après avoir utilisé sa mijoteuse tous les jours pendant un an, Stephanie O’Dea – auteure du best-seller Make it Fast, Cook it Slow – a relevé certains aliments peu appropriés à la cuisson lente. En voici 13 qui ne font pas bon ménage avec cette forme de cuisson.

