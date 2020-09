Le meilleur grilled cheese à vie!

Trucs de cuisine

Aimez-vous ces morceaux de fromage croquants et croustillants qui tombent du sandwich et caramélisent sur la poêle? Ajouter le manchego ou le parmesan au mélange de beurre et de mayonnaise vous donne un résultat similaire.

Si vous êtes nostalgique du fromage grillé sur du pain blanc, créez une version «pour adulte» en utilisant du pain Challah ou de la brioche.

Information nutritionnelle:

Pour 1 sandwich: 659 calories, 49g de graisses (27g de graisses saturées), 122mg de cholestérol, 1017mg de sodium, 30g de glucides (3g de sucres, 1g de fibres), 24g de protéines.