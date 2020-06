Crème glacée à la vanille faite maison

Conseils pour la crème glacée à la vanille maison

Comment faire de la crème glacée crémeuse et non glacée?

Pour s’assurer d’avoir une crème glacée maison sera crémeuse, utiliser de la crème épaisse moitié-moitié ou du lait avec un pourcentage plus élevé de matières grasses, comme le lait entier. Si la crème glacée est faite avec un lait à faible pourcentage de matière grasse, elle pourrait s’englacer plus facilement.

Comment conserver la crème glacée maison?

Conserver la crème glacée maison au congélateur dans un récipient hermétique avec un morceau de pellicule plastique ou du papier ciré pressé directement sur la crème glacée. Cela empêchera la formation de cristaux de glace.

Comment rendre la crème glacée plus épaisse?

Les crèmes glacées plus épaisses impliquent généralement l'ajout d'œufs, de jaunes d'œufs ou de fécule de maïs comme stabilisants ou épaississants. La «base» de la crème glacée est essentiellement une crème pâtissière cuite qui, lorsqu'elle est très bien refroidie, se transforme en une crème glacée crémeuse et plus ferme.

Comment faire de la crème glacée sans sorbetière?

Pas de sorbetière, pas de problème! Pour faire de la crème glacée sans sorbetière, il suffit de verser le mélange de crème glacée dans un récipient peu profond (le verre ou le métal fonctionne mieux) que vous avez déjà mis dans le congélateur pour le réfrigérer. Déposer le récipient dans la partie la plus froide de votre congélateur jusqu'à ce que le mélange soit presque ferme, mais encore assez mou pour être remué. Pendant les trois heures suivantes, vérifiez la crème glacée toutes les 30 minutes et remuez avec un batteur à main pour la garder aérée et crémeuse. Vous pouvez également faire de la crème glacée dans une boîte à café!

Informations nutritionnelles:

Pour 125 ml: calories 308, 22g de graisses (14g de graisses saturées), 78mg de cholestérol, 37mg de sodium, 23g de glucides (23g de sucres, 0 fibre), 3g de protéines.