Biscuit et lait: pourquoi vont-ils si bien ensemble?

La raison pour laquelle vous aimez tant le duo suprême biscuit et lait? Grâce à de délicieuses réactions chimiques dans votre bouche dont vous ne soupçonniez pas l’existence.

Même les adultes ne peuvent nier ce fait alimentaire: un biscuit avec du lait est l’une des meilleures collations qui soient. Qu’il s’agisse du biscuit à l’avoine et aux brisures de chocolat ou de tout autre type de biscuit (incontournables) dont votre grand-mère serait fière, le duo de biscuit et lait est une combinaison classique, non seulement pour le bonheur des papilles, mais pour vivre un moment de pure nostalgie.

Pourquoi le lait et les biscuits ont-ils bon goût ensemble?

Plongez un biscuit aux brisures de chocolat dans un verre de lait et vous modifiez sa texture, sa saveur et sa composition chimique. Comme Matthew Harting, professeur de chimie à l’American University, l’a expliqué à Quartz: tout se résume à un groupe d’additifs chimiques appelés émulsifiants.

Voici comment ça fonctionne. Certains liquides ne se mélangent pas de façon naturelle, l’exemple le plus courant étant l’huile et l’eau. On parle d’émulsion lorsqu’un liquide est chimiquement forcé de se dissiper dans l’autre. L’huile ne dépose pas sur l’eau: ce sont plutôt des gouttes d’huile qui seront en suspension dans l’eau. Les composés qui permettent ce phénomène s’appellent des émulsifiants. Une extrémité de cette molécule aime l’huile et l’autre préfère l’eau, ce qui permet aux deux liquides opposés de coexister.

Le chocolat et le lait contiennent tous deux des émulsifiants. Ceux du chocolat permettent aux ingrédients gras (huile et beurre de cacao) de se mélanger aux ingrédients sans graisse (eau et poudre de cacao). Ils empêchent également la graisse du lait de s’accumuler dans le haut de votre verre.

Cette délicieuse magie – ou plutôt science – atteint un niveau supérieur lorsque les biscuits aux brisures de chocolat sont trempés dans du lait, car les émulsifiants des deux substances interagissent sur votre langue. Le lait calme le goût sucré intense du chocolat, selon Harting, et les émulsifiants «aident à lisser le chocolat pendant que vous le mangez», ce qui offre un rapport parfait entre l’onctuosité et la saveur du biscuit. Sinon, le goût pourrait être trop granuleux et croustillant.

Qui a inventé le duo biscuit et lait?

Il n’y a malheureusement pas de réponse claire à cette question. Toutefois, nous pouvons retracer l’origine de cette habitude culinaire. On pense qu’elle a débuté avec les Romains, qui trempaient des petits biscuits secs dans du vin pour les ramollir. On pense également que c’était une coutume populaire auprès des marins dans les années 1500. Apparemment, les marins conservaient longtemps les biscuits pendant leurs longs voyages, qu’ils plongeaient dans du café ou de la saumure pour les ramollir avant de les manger.

Plus récemment, la tradition populaire de Noël consistant à laisser du lait et des biscuits à Saint-Nicolas a vu le jour dans les années 1930, pendant la Grande Dépression. C’était un moyen pour les parents d’apprendre aux enfants à montrer de la gratitude pour les cadeaux, même dans les moments difficiles.

