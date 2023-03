9 bonnes raisons de boire 8 verres d’eau par jour

3 / 10

KLH49/Getty Images

Des reins qui fonctionnent mieux

Les reins évacuent les déchets de votre corps sous forme de liquides et ils ont besoin de suffisamment d’eau pour le faire. Si vous êtes chroniquement déshydraté, il pourrait être plus difficile pour les reins d’effectuer leur travail, et un test d’azote uréique sanguin pourrait indiquer s’ils ne fonctionnent pas correctement, dit Jen Bruning.

De plus, sans avoir besoin de visites régulières aux toilettes, un minéral dur pourrait se former et provoquer des calculs rénaux, explique Kelly Pritchett, porte-parole de l’Académie américaine de nutrition et de diététique.

«Quand la production d’urine est faible, les reins sont obligés de concentrer l’urine, ce qui signifie une forte concentration de minéraux», dit-elle. Ne manquez pas ces signes surprenants de déshydratation.