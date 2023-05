Par quoi remplacer la viande: 12 substituts à base de plantes qu’il faut connaître

Que vous souhaitiez devenir végétarien pour des raisons personnelles ou de santé, faire le pas peut se révéler difficile quand on ne sait pas par quoi remplacer la viande. Facilitez la transition en adoptant les meilleurs substituts de viande comme le tofu, le tempeh, le seitan… et plusieurs autres!

TASTE OF HOME

Le tofu

Que l’on soit végétarien ou non, quand on cherche par quoi remplacer la viande on pense tout de suite au tofu. Cette source de protéines à base de soya se décline en différents degrés de fermeté allant de soyeux à extra-ferme. Le tofu est fait pour absorber la saveur des sauces et des ingrédients d’accompagnement et peut être utilisé dans des mélanges, des smoothies, des sautés et plusieurs autres recettes.

