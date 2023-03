Chocolat de Pâques fait au Québec: nos coups de cœur

Psst: on vous conseille les boites de cocos colorés! (Ça aide à se contrôler!)

La boulangerie artisanale Arhoma propose un délicieux choix de chocolat de Pâques. Une collection qui donne l’eau à la bouche, notamment ses oeufs Arhoma et un gâteau à l’érable. Ou laissez-vous tenter par ces petits animaux de la ferme, par le renard au chocolat au lait ou encore par une petite poule garnie d’un oeuf praliné.

Juliette et Chocolat

Juliette et chocolat propose un vaste choix de saveurs avec Maurice le mouton de Pâques. Découvrez le mignon Théophile le lapinou, des gnomes de Pâques ou des sucettes originales (et drôles!). Ah! Et n’hésitez pas à opter pour les œufs surprise à casser pour passer un bon moment en famille.

Prix: 8,95$ à 22,95$