Comment éviter de grignoter quand on travaille de la maison

Avoir constamment accès à la nourriture peut transformer le grignotage en habitude récurrente. La diététicienne Cynthia Sass nous fait part de ses conseils pour éviter de grignoter quand on travaille de la maison, et ainsi vous aider à maintenir votre tour de taille.

Créer un horaire de repas

Le maintien d’une bonne routine jette les bases d’une alimentation équilibrée. Si vous n’avez jamais mangé au petit-déjeuner, le moment est venu de commencer cette saine habitude.

Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism révèle que la thermogenèse induite par l’alimentation — l’énergie que votre corps dépense pour digérer et métaboliser les aliments — est plus de deux fois plus élevée au petit-déjeuner qu’au dîner. Cette recherche va d’ailleurs dans le sens du vieil adage: «déjeuner comme un roi, dîner comme un prince et souper comme un pauvre».

Les chercheurs ont noté qu’en plus de brûler davantage de calories le matin, les volontaires qui prenaient un petit-déjeuner copieux et un dîner plus léger affichaient un meilleur contrôle de la glycémie et de l’insuline. À l’inverse, lorsque les participants prenaient un léger petit-déjeuner et un dîner plus copieux, ils ressentaient une sensation de faim accrue tout au long de la journée, en particulier pour des sucreries.

Prenez le temps de préparer un petit-déjeuner sain et copieux avant de commencer votre journée de travail. Arrêtez-vous pour dîner environ cinq heures plus tard et préparez un souper plus léger trois à quatre heures après le lunch. Attendez au moins trois heures entre le souper et le coucher pour optimiser la digestion. Cette pratique favorisera également un sommeil de qualité.

Ne pas manger en travaillant

Il est tentant de grignoter pendant que vous rédigez, participez à une conférence téléphonique ou répondez à des courriels, mais il est préférable d’y mettre fin. Une étude de 2020, publiée dans l’American Journal of Clinical Nutrition, révèle qu’une alimentation distraite (manger en effectuant une autre tâche) affecte le traitement du goût et augmente la prédisposition à une suralimentation.

Il est donc important de respecter un horaire de repas et de prendre une pause pour en profiter. Manger sans travailler en même temps vous aidera à mieux écouter les signaux de votre corps, comme la satiété.

Prioriser les aliments entiers

Lorsque nous sommes débordés, il est tentant de se tourner vers la restauration rapide. Mais en plus d’être dépourvus de nutriments naturels et de fibres, les aliments hautement transformés peuvent perturber votre métabolisme et votre tour de taille.

Une petite étude de 2019, publiée dans la revue Cell Metabolism, a suivi 20 adultes hospitalisés qui ont reçu des régimes ultra-transformés ou non transformés pendant 14 jours chacun, dans un ordre aléatoire. Les chercheurs ont découvert que la consommation d’aliments ultra-transformés a conduit les gens à consommer plus de 500 calories par jour et à prendre du poids, contrairement à l’autre groupe. En d’autres termes, vous être plus susceptible d’être rassasié après avoir mangé une pomme et une petite poignée d’amandes, qu’après avoir dévoré un sac entier de croustilles.

Lorsque vous faites vos courses à l’épicerie, planifiez des repas avec:

des légumes frais ou surgelés;

des protéines maigres, comme les haricots, les lentilles ou le poisson;

de bonnes graisses, y compris l’huile d’olive extra vierge, l’avocat et les noix;

et de plus petites portions de glucides entiers, comme les fruits frais, les grains entiers et les légumes riches en amidon.

Trouver des moyens alternatifs de surmonter le stress

Manger ses émotions est un trait propre à l’Homme. Mais utiliser la nourriture pour gérer vos émotions entraînera sans aucun doute une prise de poids, une perte d’énergie, une perturbation du sommeil, et même une diminution de l’immunité.

Respectez votre horaire alimentaire, mangez consciemment et sans distraction et donnez la priorité aux aliments entiers. Ainsi, vous serez à même de repérer les moments où vous êtes attiré vers la cuisine à cause de vos émotions. Cette prise de conscience vous permettra de tester d’autres manières d’y faire face. N’oubliez pas qu’être à la maison vous donne la liberté et la flexibilité nécessaires pour tester de nouvelles compétences et favoriser des habitudes de vie plus saines. Concentrez-vous sur l’équilibre pour maintenir votre bien-être mental et physique, rester productif et aller de l’avant, un jour à la fois.