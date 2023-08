18 recettes faciles à faire pour le camping

Cette recette est idéale pour ceux qui aiment cuisiner et se détendre autour d’un feu de camp. Ces pochettes de pommes de terre et saucisses grillées peuvent aussi se cuire sur le barbecue ou dans le four à la maison.

Taste of Home

Sandwich à la pizza

Ce combo de sandwich et de pizza est non seulement original, mais aussi facile et rapide à préparer. Une recette qui plaira à tout le monde, surtout aux plus jeunes!