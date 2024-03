9 choses à faire après avoir été licencié

pcess609/Getty Images

Avec l’arrivée de la période des licenciements, les entreprises technologiques réduisent leur personnel et continueront de le faire. Certaines suppriment des milliers d’emplois, et beaucoup de travailleurs se demandent si leur tour viendra. Si vous venez d’être licencié ou vous croyez à risque de l’être, la première chose à faire est de rester calme – céder à la panique n’y changera rien – et de réfléchir aux démarches que vous devez entreprendre.

Danny Groner, maintenant directeur de Growth PR pour Forecast Labs, a perdu son emploi en 2019 quand l’entreprise pour laquelle il travaillait a licencié un tiers de son personnel du jour au lendemain. Étant entré sur le marché du travail seulement quelques années avant la grande récession de 2008, il avait alors compris qu’il fallait vivre au-dessous de ses moyens et planifier. Malgré tout, il était ébranlé.

Un licenciement est difficile à accepter émotionnellement, particulièrement si vous vous considérez comme un travailleur acharné, mais, dans la plupart des cas, ça n’a rien de personnel. «Les personnes licenciées ont tendance à globaliser l’événement, explique la Dre Sabrina Romanoff, psychologue clinique, professeure et écrivaine à New York. Trouvez une façon de vous détacher émotionnellement de ce moment difficile.»

Quoi faire après avoir été licencié

Si vous avez été licencié récemment, vous pouvez tirer parti de votre perte d’emploi pour trouver quelque chose qui vous conviendra encore mieux. Voici une liste de choses à considérer dans le but de vous protéger et de décider des prochaines étapes. Si vous n’avez pas été licencié mais que vous travaillez dans un domaine où les licenciements sont monnaie courante, cette liste vous permettra de partir du bon pied dès maintenant et de prendre de l’avance au cas où vous deviez chercher du travail. Si vous croyez que votre emploi est assuré, pensez-y à deux fois. Et il n’est jamais trop tôt pour enrichir votre curriculum vitae de nouveaux mots-clés.

Prenez le temps de vous arrêter

Votre univers vient de basculer, alors prenez le temps de vous arrêter pour respirer profondément et vous calmer. Betsy Hutchins, une planificatrice financière chez Forward Financial Planning au Tennessee, a vu deux de ses clients se faire licencier dernièrement. «La première chose que je leur ai conseillé était de prendre une grande respiration et d’adopter une attitude positive en considérant ce licenciement comme une étape vers de nouvelles possibilités d’emploi. Je leur ai également conseillé de penser aux changements qu’ils aimeraient apporter dans leur vie à ce stade.» Peut-être voulez-vous changer de domaine, travailler à temps partiel, faire du télétravail ou même démarrer votre propre entreprise?

Partagez la nouvelle – mais avec prudence

«Pendant longtemps, les gens avaient honte de dire qu’ils avaient été licenciés, mais les choses ont évolué, explique Blair Heitmann, une experte en gestion de carrière chez LinkedIn. La façon dont vous partagez votre statut d’emploi vous appartient, mais tirer parti de votre réseau professionnel dans des moments comme celui-là est extrêmement utile. Ce peut être une occasion d’ouvrir la porte à des contacts et à des conversations avec votre réseau actuel ainsi qu’avec de nouveaux contacts qui pourraient vous conseiller, vous soutenir ou même vous mettre en lien avec de nouvelles relations pouvant vous aider à vous faire embaucher après un licenciement.»

Résistez toutefois à l’envie de partager tout ce que vous ressentez face à votre licenciement sur les réseaux sociaux: de futurs employeurs les consultent et vous ne voudriez pas donner l’impression d’être frustré. «Prenez une journée ou deux, mais idéalement trois, pour digérer la nouvelle avant de partager votre tristesse, votre rage, votre mécontentement ou vos propos vitrioliques avec ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux», recommande Nora Burns, experte en ressources humaines et en culture d’entreprise chez The Leadership Experts. Vous passerez ainsi plus vite qu’eux à la prochaine étape.»

Examinez vos dépenses

Avec un peu de chance, vous disposez d’un fonds d’urgence qui vous permettra de subvenir à vos besoins lorsque votre indemnité de licenciement sera épuisée et de compléter vos prestations d’assurance-emploi si vous commencez à les recevoir avant d’avoir trouvé un nouvel emploi. La plupart des conseils sur comment gérer ses finances après un licenciement ne sont rien d’autre que du gros bon sens, mais quand le stress entre en jeu, ça peut être facile d’oublier les aspects pratiques.

Voici ce que Nora Burns a fait avec des clients licenciés: «Nous avons d’abord examiné leurs dépenses mensuelles et discuté de la possibilité de supprimer temporairement des frais récurrents. Je les ai ensuite incités à faire leur demande d’assurance-emploi.» Comme les prestations ne commencent pas immédiatement, il vaut mieux ne pas attendre à la dernière minute pour en faire la demande. Vous devriez aussi établir un budget et songer à utiliser une application budgétaire afin d’éviter de trop dépenser alors que votre situation financière est précaire.

Pensez à votre couverture d’assurance santé

Vous devrez magasiner une assurance santé pour vous et votre famille, le cas échéant, tout particulièrement si votre emploi offrait une telle couverture. Explorez toutes les options.

Mettez votre CV à jour

Même si vous n’avez occupé votre dernier emploi que peu de temps, vous devez mettre votre CV à jour si vous songez à changer de domaine. «Réécrivez votre parcours professionnel à partir de la description de votre emploi idéal et voyez ce que vous avez et ce que vous devez perfectionner, suggère Matthew Warzel, président de MJW Careers, LLC, une firme de rédaction de curriculum vitae. Pensez à long terme et imaginez votre emploi de rêve. Pensez à ce qui est important pour vous, à ce qui vous motive. Avez-vous une passion? Que pouvez-vous faire qui vous rendra heureux dans deux semaines, trois mois ou un an?» Si vous étiez bien installé dans votre carrière, y a-t-il des compétences que vous avez développées en dehors des fonctions que vous occupiez et que vous aimeriez exploiter?

Exercez-vous à avoir un entretien d’embauche

Si votre dernier entretien d’embauche remonte à un certain temps, c’est une bonne idée de rafraîchir ses compétences en la matière. Certains suggèrent de poser sa candidature pour des emplois dont on ne veut pas juste pour s’exercer à avoir un entretien d’embauche, mais ça peut être une perte de temps pour tout le monde. Prenez plutôt rendez-vous avec quelqu’un comme Anna Papalia, fondatrice et PDG de ShiftProfile, qui se spécialise dans les techniques d’entretien d’embauche. C’est un bon investissement pour l’avenir!

Faites du réseautage

«Le meilleur moment pour faire du réseautage est quand vous n’avez pas besoin de le faire, selon Danny Groner. Vous ferez alors une meilleure impression quand vous devrez chercher un emploi.» Cela dit, il n’est jamais trop tard pour réseauter, ce qui peut se faire à l’ancienne (par téléphone, en personne, etc.) ou sur LinkedIn.

Blair Heitmann recommande de rafraîchir votre profil sur LinkedIn, par exemple en affichant une photo plus récente et en mettant vos compétences à jour. «Vous devriez également mettre en lumière vos compétences non techniques comme la créativité et la communication, qui sont un excellent moyen d’attirer les recruteurs et de les aider à mieux vous connaître en tant que personne», explique-t-elle. Vous devriez également «résumer votre parcours professionnel et dire ce que vous recherchez, mais en vous limitant à quatre ou cinq points».

Activez la fonctionnalité «Open to Work» (à l’écoute de nouvelles opportunités) de LinkedIn, mettez en place des alertes d’emploi et utilisez votre réseau.

Restez concentré

«L’une des principales pierres d’achoppement pour les demandeurs d’emploi est de se laisser entraîner dans toutes sortes de directions en fonction des offres d’emploi publiées en ligne au cours d’une semaine donnée, déclare Kelly Donovan, directrice de Kelly Donovan & Associates, une société spécialisée dans la recherche d’emploi. Cela mène à une recherche d’emploi éparpillée, non ciblée, qui stagne généralement.» Certaines personnes apprécient la facilité et l’approche rationalisée d’une collaboration avec un chasseur de têtes, mais Danny Groner ne le recommande pas. «Vous risquez de vous laisser entraîner dans quelque chose qui ne vous convient pas parce que le chasseur de têtes veut toucher sa commission ou parce que vous avez des soucis financiers», explique-t-il. Rester concentré et attendre le bon emploi est une bonne assurance contre la nécessité d’avoir à en chercher un autre dans un avenir rapproché, ce que personne ne souhaite évidemment.

Demeurez confiant

Pour certains, demeurer confiant signifiera continuer à gagner de l’argent en occupant un emploi temporaire ou en travaillant à la pige, mais pour d’autres, il pourra s’agir de se trouver un passe-temps afin de ne pas angoisser en raison de temps morts. Vous pouvez examiner différents programmes et idées auxquels vous n’aviez pas pensé, un retour aux études par exemple.

