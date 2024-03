15 signes d’une entreprise toxique (lors d’un entretien d’embauche)

Xavier Lorenzo/Getty Images Les évaluations des employés ne sont pas tendres à l’égard de l’entreprise C’est toujours une bonne idée de consulter les sites d’évaluation d’emplois et de voir ce que les employés, anciens et actuels, ont à dire sur l’entreprise et leur expérience de travail générale. Un nombre constant de mauvaises évaluations et de commentaires négatifs sur des sites tels que Glassdoor, CareerBliss ou Blind, où les travailleurs peuvent évaluer et critiquer les entreprises pour lesquelles ils ont travaillé, peut être le signe d’un environnement de travail toxique. S’il faut prendre les problèmes soulevés avec un grain de sel puisque l’expérience de chacun dans une entreprise est différente, les chiffres ne mentent généralement pas. Plus les problèmes sont nombreux et fréquents, plus il y a de chances qu’il y ait un problème grave. «Même si vous n’avez pas toujours la même expérience de travail que les autres et que les équipes de direction et les stratégies peuvent changer au fil du temps, il y a quelque chose à retenir de la force du nombre », note David Thomas. À votre prochain bureau, assurez-vous de ne jamais dire ces 12 choses au travail!

VioletaStoimenova/Getty Images Les responsables du recrutement demandent que votre emploi du temps soit flexible Lorsque les entreprises disent souhaiter que votre emploi du temps soit «flexible», ça signifie qu’elles s’attendent à ce que vous travailliez la nuit, le weekend, en un mot, de très longues heures. S’il est bon de se consacrer à son travail et de s’engager auprès de ses clients, il est aussi important de se rappeler que le stress et l’épuisement professionnel sont réels et que ce ne sont pas toutes les entreprises qui se préoccupent de la conciliation travail-vie personnelle. Par conséquent, si une entreprise affirme que ses employés ne font pas de 9 à 5 ou qu’elle fonctionne comme une start-up (traduction: tout le monde met la main à la pâte et porte plusieurs chapeaux), c’est un signal d’alarme qui devrait immédiatement vous mettre la puce à l’oreille lors de l’entretien d’embauche. Tout comme votre temps et vos finances, les efforts et l’énergie sont des ressources limitées et précieuses. Vous ne pouvez pas tout donner aux employeurs sans recharger vos batteries, sinon vous n’aurez plus rien à donner à vos amis, à votre famille et à vous-même.