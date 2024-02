12 choses à ne jamais dire au travail

La ligne est mince entre l’insulte et la taquinerie. Si vous travaillez dans une entreprise en démarrage à Brooklyn ou San Francisco et que vous surnommez vos collègues féminines «les filles», elles seront sûrement offensées par cette appellation diminutive, selon le D r Dattner. Ce qui est acceptable dans un milieu de travail peut être blessant dans un autre environnement, donc employez les expressions familières avec parcimonie.

Ne demandez jamais au personnel de la salle de courrier de vous rendre un service qui n’est pas lié à vos tâches (comme de gérer votre commande eBay ou d’envoyer par la poste votre déclaration de revenus), et ne leur parlez pas de façon condescendante, conseille la D re Greenberg. Si vous attendez qu’un document important soit déposé à votre bureau ou que le département de courrier de votre compagnie a commis une erreur, ne vous acharnez pas sur le personnel et ne soyez pas arrogants à leur endroit. Traitez tout le monde avec respect et ne demandez pas à quelqu’un d’effectuer une tâche qui ne se retrouve pas dans la description de leur poste.

Vous plaindre à un stagiaire à propos d’autres collègues

«Les bons stagiaires et assistants ont une bonne oreille et, par moment, peuvent devenir le confident du patron, avance le coach exécutif, travailleur social et auteur de Compassion@Work: Creating Workplaces that Engage the Human Spirit, Jason Sackett. Les patrons peuvent être tentés de se servir des stagiaires pour vider leur sac, mais c’est déconseillé. D’importantes informations peuvent être divulguées, ce qui peut causer des conflits et des plaintes, mais aussi placer un stagiaire dans une situation délicate. Il est commun que de bons employés doivent quitter leur compagnie pour cette raison.»