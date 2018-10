20 citations inspirantes d’entrepreneurs

Pour réveiller votre leadership ou vous redonner confiance en période de doutes, voici 20 citations inspirantes des experts du milieu des affaires.

Avoir confiance

«Il faut croire en la vie et en soi, et accepter de se mettre en danger. C’est ce qui nous permet d’échafauder des rêves, même les plus fous, et qui nous donne une extraordinaire soif de vivre.»

– Danièle Henkel, femme d’affaires

