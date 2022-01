Les situations qui nécessitent (ou pas) l’utilisation du frein de secours

3 / 14

NOR GAL/SHUTTERSTOCK

Lorsque vos freins lâchent

Comme son nom l’indique, le frein de secours est là pour les urgences. Les freins qui lâchent font partie des urgences les plus critiques et les plus terrifiantes pour un conducteur. Si vous êtes incapable d’arrêter votre voiture, Nationwide Insurance suggère «de tirer lentement le levier du frein à main ou d’appuyer sur le frein à pédale pour immobiliser complètement le véhicule». Voici des scénarios de conduites dangereuses et comment s’en sortir.