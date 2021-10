Comportement au volant: 11 règles de civilité routière oubliées depuis l’auto-école

Klaxonner sans arrêt peut être irritant pour tous, alors évitez de le faire pour passer votre frustration contre un autre chauffeur. Ne klaxonnez que pour prévenir d’une trop grande proximité ou si un obstacle se présente à un feu vert. Sachez que le klaxon peut avoir d’autres connotations. Selon l’Emily Post Institute, un coup de klaxon bref peut vouloir attirer l’attention. Cependant, lorsqu’il est un peu plus long et sonore, il pourrait signifier: «Eh, le feu est vert depuis 10 secondes» ou «Réveille-toi!»

Ignorer les chauffeurs agressifs

On peut vouloir réagir de façon colérique et agressive quand, notamment, on vous coupe la route. Mais respirez plutôt à fond et ne répondez pas à la colère par la colère. Selon la fondation américaine AAA pour la sécurité routière, la conduite hostile et dangereuse est à l’origine de 56% des accidents mortels de la route.