Scénarios de conduite dangereuse (et comment les gérer efficacement)

Ça peut être tentant de rouler près d’une déneigeuse, mais les experts ne partagent pas cet avis. «Les déneigeuses circulent lentement, tournent en prenant beaucoup de place, s’immobilisent souvent, chevauchent deux voies et quittent la route fréquemment, explique l’équipe d’experts de Ford DSFL. Conduire derrière une déneigeuse en mouvement est par contre plus sécuritaire. Si vous vous retrouvez derrière une déneigeuse, restez derrière elle ou dépassez-la avec précaution.» Il est préférable de rouler plus lentement lorsque vous conduisez sur des chemins glacés car le temps de réaction nécessaire pour ralentir et s’immobiliser est plus long.

«Lorsque l’arrière de la voiture dérape, ça s’appelle «survirer», et vous devez pouvoir positionner la voiture dans la direction où vous voulez aller avant qu’elle ne se mette à tourner, selon Ford DSFL. Assurez-vous de regarder l’endroit exact où vous voulez aller et non ce que vous ne voulez pas frapper. En regardant à la bonne place, vous êtes plus susceptible de tourner le volant dans cette direction. Vous reprendrez alors la maîtrise du véhicule en le gardant sur la route.»

Rouler de nuit ou dans des conditions de tempête de neige où la visibilité est nulle…

Le scénario idéal serait de conduire de jour sous un ciel bleu sans nuages et qu’il n’y ait pas beaucoup de circulation. Comme vous ne pouvez pas toujours prendre la route quand vous le voulez, la conduite de nuit et celle dans une tempête de neige sont parmi les scénarios les moins évidents dans lesquels vous pouvez vous retrouver. L’équipe d’experts de Ford DSFL recommande de vous arrêter et, si c’est possible, d’aller vous stationner dans un endroit sécuritaire. «Les accotements d’autoroute ne sont pas sécuritaires lors d’une tempête de neige avec visibilité nulle. Ralentissez graduellement et conduisez en fonction des conditions météorologiques. Assurez-vous d’allumer tous vos phares. Si les phares avant fonctionnent mieux dans les bourrasques de neige, évitez d’utiliser les feux de route (familièrement appelés «les hautes») puisqu’ils peuvent se refléter sur la neige et rendre la visibilité plus difficile.

Restez calme, patient et alerte. Augmentez la distance entre votre voiture et celle qui vous précède afin de pouvoir freiner en toute sécurité. Utilisez le dégivreur et les essuie-glaces pour garder vos vitres et vos miroirs propres. Regardez le plus loin possible devant vous.»