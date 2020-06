Découvrez l’incroyable métamorphose d’une caravane rétro

FAMILY HANDYMAN

Invitation à explorer les grands espaces

Avez-vous déjà vu un vieil objet négligé et imaginé à quoi il ressemblerait s’il était rénové? C’est ce que nous avons fait lorsque nous avons vu cette caravane pour la toute première fois. Nous avons fait disparaître les bosses et la rouille, les crevaisons et l’aluminium terne et oxydé.

Nous avons imaginé un campeur en parfait état. Un véritable joyau étincelant qui ferait tourner les têtes en prenant la route. Nous nous sommes également imaginé la liberté que procure une maison sur roues. Aller n’importe où, n’importe quand, avec n’importe qui. Quelle indépendance!

Cette liberté, cependant, a un sérieux prix! Une nouvelle caravane de cette taille coûte au moins 20000$, voire le double. De notre côté, nous avons obtenu cette relique pour moins de 7000$ et avons dépensé à peu près la même somme pour lui redonner fière allure. Pas si mal.

Mais la vraie réussite va bien au-delà de l’économie! Nous avons gardé les meilleurs côtés de l’ancienne caravane et de la nouvelle. Un campeur complètement réhabilité, avec un style rétro qui lui est propre. Un petit morceau d’histoire sur quatre roues qui retient l’attention partout où il passe.

