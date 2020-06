Barbecue au charbon de bois… ou aux copeaux de bois?

Shutterstock

Inconvénients

Difficile à maîtriser: il vous faudra bien gérer la quantité de fumée produite pour que vos mets ne soient pas dominés par l’odeur du bois. Celui-ci brûle aussi plus vite que les briquettes: il faut donc en rajouter plus souvent.

Lent à chauffer: les copeaux de bois mettent plus de temps à chauffer que les briquettes et la cuisson est plus lente. C’est moins pratique quand on veut préparer rapidement le repas ou pour une réception au barbecue. Cela prend jusqu’à une heure pour que le bois soit à bonne température, et jusqu’à deux heures pour que le repas soit prêt.