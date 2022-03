Voici le titre de Camilla Parker Bowles lorsque le prince Charles deviendra roi

WPA POOL/GETTY IMAGES

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles sont mariés depuis 2005, mais il aura fallu attendre 17 ans avant de connaître la réponse à la question récurrente: Camilla deviendra-t-elle reine?

Pendant des années, il était entendu que Camilla, duchesse de Cornouailles, serait princesse consort à l’accession du prince Charles au trône, après le départ de sa mère, S.A.R. la reine Elizabeth II. Mais le 5 février, à la veille de la célébration du 70e anniversaire de son accession au trône en 1952, la Reine a fait une déclaration inattendue au sujet du futur titre de Camilla, qui a consolidé la position de sa belle-fille dans l’arbre généalogique de la famille royale.

Les volontés de la Reine pour Camilla et Charles lorsque ce dernier deviendra roi

Lors de son message de l’anniversaire de son accession au trône, la Reine a fait un rappel du passé et jeté un regard vers l’avenir, tant immédiat qu’après son départ, lorsque le Prince Charles deviendra roi du Royaume-Uni. Elle a commencé par une brève, mais poignante élégie, sur l’importance pour un souverain ou une souveraine britannique d’avoir le soutien généreux et aimant d’un consort, et pour le monarque et sa reine consort d’avoir l’appui inconditionnel de la population britannique.

«J’ai pu apprécier le rôle de consort en observant ma mère, durant le règne de mon père», rappelle Elizabeth à son peuple. «Lorsque le temps sera venu où mon fils Charles sera roi, je suis certaine que vous lui accorderez, ainsi qu’à son épouse Camilla, le même appui que vous m’avez donné», souligne la Reine. «C’est mon désir le plus profond qu’au moment voulu Camilla soit reconnue comme reine consort, et qu’elle poursuive ses bons et loyaux services.»

Le titre de Camilla soulevait des questions

Le fait que Camilla soit reine à l’ascension du Prince Charles sur le trône a préoccupé les observateurs royaux depuis leur renouement, après la mort tragique de la princesse Diana, en 1997. À cette époque, l’opinion publique restait de glace envers Camilla, alors que la bien-aimée princesse Diana l’avait traitée de troisième roue du carrosse dans son ménage qui battait de l’aile. Plusieurs Britanniques étaient choqués à l’idée qu’elle puisse un jour devenir la reine Camilla. Ces secrets sur la princesse Diana n’ont été révélés qu’après sa mort.

La Reine Camilla

Quand Charles et Camilla se sont mariés, en 2005, la famille royale a affirmé que Camilla serait princesse consort et non pas reine. Ceci a semblé calmer les esprits, toujours ébranlés par le rôle présumé de Camilla dans la dissolution du mariage de Diana et du Prince Charles.

Et depuis, dès qu’il était question de son titre futur, la famille réaffirmait que rien n’avait changé. Ceci rend la déclaration de la Reine particulièrement exceptionnelle, au début de février, quand elle a exprimé publiquement et sans détour son désir de voir Camilla devenir reine consort, lorsque Charles accéderait au trône.

Qu’est-ce qu’un consort?

Le rôle de consort est celui d’accompagner et de soutenir le monarque britannique de façon «morale et pratique», selon le site Internet de la famille royale. Bien qu’il ne soit mentionné nulle part sur ce site qu’il soit nécessaire d’être époux ou épouse du monarque pour être consort, les consorts de la monarchie britannique étaient tous mariés au souverain ou à la souveraine. De plus, tous les époux et les épouses des monarques britanniques ont été consorts.

Quelle est la différence entre une reine et une reine consort?

Même si le mot reine modifie celui de consort, la reine consort n’a aucun des pouvoirs de la monarchique héréditaire. Alors qu’une reine est la monarque à la tête de l’État, la reine consort a un titre essentiellement honorifique.

Contrairement à une reine, une reine consort n’a pas de rôle formel dans la gestion du gouvernement britannique, et n’est pas informée des affaires de l’État. Elle ne tient pas d’audience avec le Premier ministre, et ses liens avec les dirigeants mondiaux sont de nature uniquement sociale et diplomatique. Mais ce qui coïncide dans les deux rôles: on s’adresse à la reine consort comme à une reine. Quand Charles deviendra roi, Camilla sera connue comme la reine Camilla.

Le Prince Charles respectera-t-il les volontés de la Reine?

Il semble bien que le Prince Charles s’apprête à respecter les volontés de la Reine, lorsqu’il deviendra roi, et que Camilla sera reine consort. De plus, selon les révélations d’une source proche du Prince Charles à Fox News, le futur roi ne pouvait être plus heureux des volontés exprimées par la Reine dans son message du 5 février.

