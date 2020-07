Nostalgie: 16 photos vintages du Québec d’autrefois

Archives de la Ville de Montréal

Jean Béliveau et Robert Rousseau sur la rue Sainte-Catherine, 9 mai 1966

La dernière Coupe Stanley remportée par les Habs date de 1993. Il fut toutefois un temps, dans les années 1960, où elle faisait partie du paysage québécois! Les Canadiens de Montréal ont remporté la coupe en 1960, 1965, 1966, 1968 et 1969! C’était à l’époque où il n’y avait que six équipes (jusqu’en 1967) et lorsque les casques n’étaient pas encore obligatoires.

Le 5 mai 1966, le CH remporte sa 14e Coupe Stanley contre les Red Wings à Détroit! Quatre jours plus tard, les Canadiens paradent dans Montréal pour la plus grande joie des partisans. On aperçoit Jean Béliveau et Robert Rousseau sur la rue Sainte-Catherine saluer la foule et serrer des mains.