Pourquoi les gens ont-ils peur des clowns?

KOBZEV DMITRY

Nous sommes nombreux à trouver les clowns effrayants, voire carrément terrifiants. Mais leurs visages peints et leurs lèvres gigantesques ne sont pas la seule chose qui nous donne la chair de poule. Il existe une peur commune des clowns au même titre que la peur de la mort, des aiguilles et de parler en public. La plupart des gens ignorent que la peur des clowns est en fait une véritable phobie accompagnée de symptômes physiques et mentaux potentiellement néfastes.

Qu’est-ce que la coulrophobie?

La coulrophobie est le nom officiel de la phobie des clowns. Une phobie est aussi reconnue comme une peur intense ayant des effets sur le comportement et, dans certains cas, sur le quotidien. Chez ceux qui ont peur des clowns, certains événements considérés amusants pour beaucoup de gens – comme les cirques et les carnavals – peuvent générer de l’anxiété. Accélération du rythme cardiaque, nausées, tremblements, transpiration et difficulté à respirer sont quelques-uns des symptômes courants.

Qu’est-ce qui cause la peur des clowns?

Le métier de clown traîne une longue histoire plutôt sordide. Quelque chose ressemblant à sa forme actuelle remonte aux fous du roi du Moyen ge, dont le seul but était de divertir le roi ou la reine, souvent en tournant la tête couronnée en dérision au passage. Néanmoins, on peut trouver les plus anciennes formes de personnages clownesques dans les cultures égyptienne, chinoise, amérindienne et grecque.

Le clown a ensuite évolué vers le harlequin ou le bouffon (zanni), un élément principal du théâtre italien. C’était un amuseur, mais pas nécessairement pour les enfants; il était souvent grossier et vulgaire, se montrant vicieux et méchant. Un article publié dans le Smithsonian en 2013 se penche sur le rôle immoral du clown:

«Les clowns ont toujours eu un côté sombre, explique David Kiser, directeur de talents pour Ringling Bros. et le cirque Barnum & Bailey. Après tout, c’étaient des personnages qui renvoyaient une image de la société. Les chercheurs notent que leur genre comique venait souvent de leur appétit vorace pour la nourriture, le sexe et l’alcool et de leur comportement survolté.»

Les années 1800 ont vu le concept des clowns modernes tels que nous les connaissons prendre forme en s’éloignant du côté grossier et en affinant leur attrait pour les enfants. Leurs numéros donnaient alors plutôt dans la comédie bouffonne, mais leurs origines sont demeurées. Leur espièglerie a commencé à reprendre son ton sinistre par le biais de produits de la culture populaire comme le film Les clowns tueurs venus d’ailleurs (1988), Ça (le roman, la minisérie et le film de 2017) ainsi que le film Clown (2014).

Des événements de la vie réelle ont aussi joué un rôle important dans cette peur tangible des clowns, et ce, même au-delà de l’hystérie collective au sujet des clowns tueurs à l’été 2016. Pennywise, nom du clown dans Ça, était en partie inspiré du tueur en série John Wayne Gacy, qu’on avait surnommé le «Clown tueur» parce qu’il utilisait un costume de clown pour commettre ses meurtres.

Combien de gens sont coulrophobes?

Une étude de l’université de Sheffield, en Angleterre, portant sur 250 enfants a révélé que la majorité de ceux âgés de 4 à 16 ans n’aimaient pas les clowns.

«Nous avons découvert que les clowns étaient universellement détestés des enfants, déclare à la BBC Penny Curtis, une des chercheuses principales de l’étude. Certains d’entre eux les trouvent très effrayants et imprévisibles.»

Une autre étude réalisée par l’université Chapman, en Californie, a révélé que 7,8% environ des Américains adultes avaient en fait peur des clowns. Ne vous en faites donc pas si c’est aussi votre cas car, peu importe votre âge, vous n’êtes pas seul à avoir cette phobie.

