11 choses étranges captées par des caméras de surveillance

GARRETT AITKEN/SHUTTERSTOCK

La peur des vacances

Avant la pandémie de coronavirus, un utilisateur de Reddit fut mandaté pour garder la maison de ses parents pendant leurs vacances. «Ils sont partis pour l’aéroport en soirée et mon frère et moi avons commencé à regarder la télévision. Soudain, les lumières se sont mises à clignoter dans la maison», se souvient-il, en précisant que lui et son frère étaient effrayés. Quelques minutes plus tard, il a toutefois reçu un texto de sa mère lui disant: «Nous allons décoller bientôt. Ton père est avec moi en train de rigoler, à vous regarder sauter pendant qu’il allume et éteint les lumières».