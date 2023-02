Symptômes de l’agoraphobie et principaux signes, selon les psychologues

Joshua Estrin, thérapeute clinicien et spécialiste du traitement de l’anxiété, explique que ces troubles anxieux peuvent apparaître sous diverses formes. Certains connaissent une anxiété généralisée, ou une inquiétude persistante liée aux situations et problèmes quotidiens. D’autres peuvent développer des symptômes plus ciblés, comme de l’agoraphobie, qui se manifeste généralement à la fin de l’adolescence ou avant l’âge de 35 ans environ .

Selon une étude publiée dans Dialogues in Clinical Neuroscience, les troubles anxieux sont en tête des problèmes de santé mentale. L’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) précise que la dépression majeure touche environ 5,4% de la population canadienne, et le trouble anxieux 4,6% de Canadiens. Et 33,7 % de la population générale vont faire face à un trouble de l’anxiété au cours de leur vie.

CHARDAY PENN/GETTY IMAGES

Qu’est-ce que l’agoraphobie?

La plupart des adultes agoraphobes s’inscrivent dans deux modèles courants, dit Petty Loo, psychologue agréée et directrice du Manhattan Therapy Collective. «Dans l’un des modèles, on détecte souvent une inquiétude extrême de n’être pas capable de se dépêtrer d’une situation dans laquelle on se trouve et d’y rester coincé.»

L’autre est une peur disproportionnée que quelque chose de négatif va survenir dans une situation en dehors de son contrôle, comme une attaque de panique ou une maladie, sans possibilité d’obtenir de l’aide ni de s’échapper. «L’agoraphobie peut parfois apparaître après une expérience négative dont on craint la répétition, et c’est quelquefois la seule perception de la menace qui crée une anxiété exacerbée.»

Une personne qui présente de l’agoraphobie évitera certains lieux et situations, et même choisira de ne jamais quitter la maison sans être accompagnée, explique Petty Loo. Ce comportement d’évitement peut être confondu avec de l’anxiété sociale qui déclenche une peur intense, ou de l’anxiété, face aux situations sociales, et en particulier la crainte d’être jugé, embarrassé ou critiqué.

Si on a envie de rester chez soi sans avoir à sortir avec des amis, annuler peut être la bonne décision. Toutefois, un psychiatre prodigue ses conseils pour vous aider à surmonter l’anxiété sociale.