Les meilleurs romans d’horreur à lire (au moins) une fois dans sa vie

Shining, l’enfant lumière – Stephen King

Aucune liste des meilleurs romans d’horreur ne serait complète sans faire mention à l’auteur américain Stephen King. Jack Torrance, écrivain qui a perdu son emploi de professeur – à cause d’un comportement excessif – décroche un emploi en tant que gardien d’hiver de l’historique Overlook Hotel. Cela semble être le moyen idéal pour trouver l’inspiration et travailler sur son prochain roman.

À mesure que la neige et les températures chutent, le grand hôtel ressemble davantage à une prison qu’à une oasis. Son imagination se déchaîne – mais est-ce vraiment son imagination? – à chaque grincement et sifflement du vent… Sous l’influence de l’hôtel et de ses anciens locataires, il devient un danger pour sa femme et son fils de 5 ans.